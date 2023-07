Crisi bancarie, così Bruxelles apre ai salvataggi preventivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Commissione europea apre a una disciplina meno rigida per la gestione delle crisi bancarie, che lasci più spazio all’utilizzo preventivo o alternativo dei fondi di garanzia dei depositi. Proprio quell’utilizzo bollato nel 2015 come aiuto di Stato dalla direzione Concorrenza di Bruxelles che aveva innescato una fase critica per i salvataggi degli istituti di credito in difficoltà in Italia.

La lettera

L’apertura è contenuta in una lettera di risposta del commissario ai mercati finanziari Mairead McGuinnes mandata in questi giorni ai vertici dell’Abi. La missiva replica a una precedente lettera dell’associazione bancaria in cui si mettevano in evidenza tutti i limiti della nuova direttiva sulle crisi bancarie (varata dalla Commissione ma che ancora deve passare all’esame del Consiglio e del parlamento Ue), in particolare il principio dell’estensione generalizzata della risoluzione (che implica una forma di burden sharing) anche agli istituti di credito di dimensioni minori.

La commissaria in linea di massima difende il senso della nuova direttiva, ma contestualmente riconosce una serie di principi importanti che potrebbero costituire il perno per una correzione della normativa europea nell’iter approvativo ma anche di una riforma delle regole sugli aiuti di Stato relativi al settore bancario. «Vorrei chiarire che la proposta (di direttiva, ndr) non presenta la risoluzione come la procedura principale per la gestione di situazione di crisi», spiega la McGuinness. Un’affermazione che, in sostanza, riconosce maggiore ruolo all’uso dei fondi di garanzia dei depositi. L’intervento di questi ultimi, in ogni caso, è contemplato nella direttiva, anche se sembrano avere una funzione residuale.

Il ruolo dei fondi di garanzia

La commissaria, però, annuncia che la Commissione intende chiarire alcuni aspetti andando a definire meglio i casi in cui questi schemi possono essere utilizzati. «La riforma intende promuovere un uso più efficiente, sotto il profilo dei costi, dei fondi finanziati dall’industria per prevenire le crisi bancarie e mira a proteggere meglio i depositanti impedendo la sospensione dell'accesso ai loro depositi. Le proposte armonizzano l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, sia all’interno che al di fuori della procedura di risoluzione, al fine di garantire la scelta da parte delle autorità, degli strumenti più adeguati di gestione della crisi, tenendo conto dell’efficienza in termini di costi di ciascuna misura – afferma .- La Commissione intende chiarire quali siano le regole che disciplinano i calcoli del test del minor onere (least cost test) per garantire condizioni di parità a livello Ue nell’utilizzo dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, assicurando nel contempo una sufficiente protezione di questi fondi».

La posizione dell’Abi

Apprezzamento per queste indicazioni è stato espresso ieri dal presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, e dal direttore generali Giovanni Sabatini. In particolare, si spiega, per quanto scrive la commissaria McGuinness in relazione alla proposta della Commissione che «non presenta la risoluzione come la procedura principale per la gestione di situazioni di crisi» e sul ruolo degli interventi “preventivi” per «prevenire il deterioramento di una crisi bancaria, che per questo possono essere meno onerosi rispetto alle procedure di risoluzione e di liquidazione, quando l'intervento è tempestivo e interviene prima che le perdite giungano a un punto critico». Inoltre, è positivo, che «la Commissione Ue intende chiarire quali siano le regole che disciplinano i calcoli del test del minor onere per garantire condizioni di parità a livello Ue nell'utilizzo dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi».