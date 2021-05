Crisi del calcio, agli stadi serve un restyling: la mappa dei progetti

3' di lettura

Tra i due opposti di un intervento in via di realizzazione (a Bergamo sul Gewiss Stadium l’Atalanta della famiglia Percassi prepara il terzo e ultimo lotto, con il rifacimento della Curva Sud Morosini e un parcheggio sotterraneo) e uno che per ora resta sulla carta in attesa di ulteriori “chiarimenti” (a Milano, sull’area di San Siro promosso congiuntamente da Inter e Milan), in Lombardia esistono diversi progetti infrastrutturali che i club di calcio stanno provando a concretizzare.

Alcuni più datati, altri più recenti, ma tutti che rispondono all’esigenza condivisa di dotarsi di impianti moderni, multiservizi e funzionali a incrementare i ricavi anche al di là del cosiddetto matchday. I tempi di realizzazione non si annunciano brevi in nessuna città anche perché alle lungaggini amministrative di un iter che, nonostante reiterate modifiche legislative, resta intricato, si sommano i rallentamenti provocati dalle conseguenze della pandemia.

Monza

A pochi chilometri da Milano, il Monza di Silvio Berlusconi, che sta tentando una rapida scalata alla Serie A, ha già investito oltre 5 milioni per mettere a posto lo stadio Brianteo e il centro sportivo Monzello. L’ad del club Adriano Galliani ha annunciato a giugno 2020 un progetto per uno stadio da 22-25 mila posti, con l’avvenuta predisposizione del rendering da presentare poi al Comune. Un piano che naturalmente sarebbe accelerato con il passaggio di categoria. L’idea è quella di creare un’arena con copertura a forma di C, avvicinando gli spalti al campo, al netto dei vincoli architettonici sulla tribuna principale.

Cremona

A Cremona nel 2019, il club di proprietà del patron del gruppo siderurgico Arvedi, si è aggiudicato il diritto di superficie per 99 anni (valorizzato circa 2,8 milioni) dello stadio “Giovanni Zini”. Il Comune si è assicurato in cambio la realizzazione di opere per lavori straordinari oltre a interventi urgenti di adeguamento alle norme federali. Per questi lavori di ammodernamento si propettavano impegni economici a carico della US Cremonese (che ha già sostenuto oneri per precedenti interventi di adeguamento pari a 4 milioni) per circa 9 milioni.

Como

In territorio lariano anche se i tempi non si preannunciano brevi, la scorsa estate l’ad del Como Michael Gandler ha annunciato un ambizioso progetto sullo stadio Sinigaglia da «35-70 milioni di euro, dipende se faremo o no il parcheggio». Con un arco temporale, per il club che attualmente milita in Serie C, di 4/5 anni . L’ad ha parlato di un «progetto di rivitalizzazione per creare un quartiere nuovo. Visto dove si trova lo stadio, visto il turismo che riempie la città d’estate, dobbiamo fare qualcosa per rendere più attrattivo l’intero complesso immobiliare».