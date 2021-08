Crisi climatica, un miliardo di bambini rischia di pagarne gli effetti

6) 820 milioni di bambini sono altamente esposti alle ondate di calore;

7) 920 milioni di bambini sono altamente esposti alla scarsità d’acqua

8) 1 miliardo di bambini sono altamente esposti ad alti livelli di inquinamento

Mentre quasi tutti i bambini nel mondo sono a rischio per almeno uno di questi rischi climatici e ambientali, i dati rivelano che i paesi più colpiti devono affrontare shock multipli e spesso sovrapposti che minacciano di erodere i progressi nello sviluppo e aggravare la privazione dei bambini. Si stima che 850 milioni di bambini – 1 su 3 nel mondo – vive in aree in cui almeno quattro di questi shock climatici e ambientali si sovrappongono. Ben 330 milioni di bambini – 1 su 7 in tutto il mondo – vivono in aree colpite da almeno cinque grandi shock. Il rapporto rivela anche una discrepanza tra il luogo in cui vengono generate le emissioni di gas serra e dove i bambini stanno subendo gli impatti climatici più significativi. I 33 paesi “a rischio estremamente elevato” emettono complessivamente solo il 9% delle emissioni globali di CO2. Al contrario, i 10 paesi con le emissioni più elevate rappresentano collettivamente quasi il 70% delle emissioni globali. Solo uno di questi paesi è classificato come “estremamente ad alto rischio” nell’indice.

«Il cambiamento climatico è profondamente iniquo. Sebbene nessun bambino sia responsabile dell’aumento delle temperature globali, pagherà i costi più elevati. I bambini dei paesi meno responsabili soffriranno più di tutti», ha affermato Fore. «Ma c’è ancora tempo per agire. Migliorare l’accesso dei bambini ai servizi essenziali, come acqua e servizi igienico-sanitari, salute e istruzione, può aumentare significativamente la loro capacità di sopravvivere a questi rischi climatici. L’Unicef esorta i governi e le imprese ad ascoltare i bambini e dare priorità alle azioni che li proteggano dagli impatti, accelerando al contempo i lavori per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra».