Crisi climatica, si possono ridurre le emissioni di CO2 anche guardando meno tv

«Da A a G dove A è la migliore – spiega Elia Rillo, autore della ricerca -. Col tempo i regolamenti europei in materia di efficientamento sono diventati sempre più stringenti. Prima ci si focalizzava solo sull’energia, adesso ci sono i criteri di eco-design dove si danno punteggi più alti a quei prodotti che si possono smaltire meglio. Un vero meccanismo di economia circolare. I regolamenti europei sono molto ambiziosi, l’Europa è pionieristica in questo senso rispetto ad esempio all’Asia. Per quanto riguarda le differenze tra Paese e Paese al momento non ci sono dati specifici perché in realtà le regole valgono per tutti».

Anche se in futuro si pensa di poter realizzare un censimento di quanti televisori vengono acquistati in classe A, rispetto alle altre classi.

Il ciclo di vita di un televisore e lo streaming

A livello di efficientamento energetico è bene ricordare che un televisore ha un impatto diverso sull’ambiente a seconda del suo ciclo di vita.

Se parliamo di cambiamento climatico, spiega Rillo, «il primo elemento di attenzione è sicuramente il consumo energetico nella fase d’uso, seguito poi dalle emissioni legate alla produzione del televisore o schermo».

Alcuni studi arrivano ad attribuire il 70% delle emissioni di gas a effetto serra proprio alla fase in cui noi tutti utilizziamo i televisori con il restante 30% attribuibile alla produzione del televisore stesso. Per dare una cifra indicativa si può stimare che per ogni ora che guardiamo uno schermo da 43 pollici, immettiamo nell’atmosfera circa 50 grammi di CO2.