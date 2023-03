Credit Suisse, Lagarde: pronti a fornire liquidità alle banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi del mercato e siamo pronti a rispondere se necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell’area dell’euro». Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde alla commissione problemi economici e monetari dell'Euparlamento aggiungendo: «Il settore bancario dell’area dell’euro è resiliente, con solide posizioni patrimoniali e di liquidità. In ogni caso,il quadro di strumenti della Bce è completamente attrezzato per fornire sostegno di liquidità al sistema finanziario dell’area dell’euro, se necessario, e per preservare la corretta trasmissione della politica monetaria».

Sulle mosse delle autorità elvetiche per il salvataggio di Credit Suisse, Lagarde per ora si è limitata a dire che la Bce ha accolto «con favore l’azione rapida e le decisioni prese». Si tratta di azioni «funzionali al ripristino di ordinate condizioni di mercato e alla stabilità finanziaria».

La presidente della Bce ha indicato che «non c'è scambio tra la stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria». In tal modo ha risposto al ragionamento secondo cui le tensioni nel settore bancario e finanziario di questi giorni sarebbero la conseguenza di un lungo periodo di tassi bassi seguito a un rapido rialzo. «La stabilità dei prezzi va di pari passo con la stabilità finanziaria, sono entrambi importanti ma non c'è un ‘trade off' tra questi due elementi; sono entrambi necessari e richiedono strumenti distinti».