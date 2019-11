Crisi d’impresa, Robiglio: «Allerta» per 25-30mila aziende. Timori per plastic tax e Ilva Il leader della Piccola industria ha messo anche in guardia dagli effetti della <b>"plastic tax"</b>, che «andrebbe a penalizzare un settore produttivo, senza dare tempo alle aziende di riposizionarsi o di adottare possibili alternative tecnologiche»

(13705)

2' di lettura

«Dai primi calcoli con il nuovo Codice della crisi di impresa l'intera platea di aziende interessate dalle procedure di "allerta" in fase di prima applicazione oscillerà tra 25 e 30mila. Com'è inevitabile, una parte di queste falliranno». La stima arriva dal presidente della Piccola Industria di Confindustria, Carlo Robiglio, all'apertura dei lavori del Forum annuale della piccola industria italiana, in corso a Genova, esprimendo «grande preoccupazione». La nuova misura per individuare precocemente situazioni di potenziale crisi mira a prevenire il rischio insolvenza introducendo nuovi controlli basati sull'introduzione delle cosiddette Red flags.

Effetti negativi della manovra

Nel suo intervento, Robiglio ha parlato anche della manovra 2020 in cantiere, mettendo in guardia dagli effetti della "plastic tax", che «andrebbe a penalizzare un settore produttivo, senza dare tempo alle aziende di riposizionarsi o di adottare possibili alternative tecnologiche». «Stiamo assistendo ad una imprudente tendenza ad introdurre, dall'oggi al domani, pericolose ed inutili penalizzazioni. Ci pare inoltre di sentire serpeggiare, cosa che non accadeva da tempo, termini e concetti di matrice antindustriale, che ritenevamo ormai sepolti». Il leader della Piccola industria ha fatto riferimento in particolare «alla recente idea di aumentare il carico fiscale sulle auto aziendali».

Plastic tax, arriva l'imposta da un euro al chilo

Crisi Ilva Caporetto per le Pmi

Inevitabile un passaggio sulla crisi delle acciaierie ex Ilva, anche perchè polo siderurgico di Taranto è connesso a «una miriade di piccoli fornitori». Le piccole imprese, ha sottolineato Robiglio, «esprimono una viva preoccupazione, sempre di più l'industria italiana si muove in filiera, un grande vantaggio competitivo che si traduce in uno svantaggio nella misura in cui succedono cose come quelle che stanno accadendo all'ex Ilva». «Ad oggi troviamo una grande miopia da parte del Governo, non vediamo una visione di politica industriale, né a medio termine, neppure a lungo, questo ci preoccupa molto, c'è una farragine di idee, un'accozzaglia di situazioni che ci vedono spesso in disaccordo», ha rimarcato.

Per approfondire:

Ex Ilva: lunedì 11 nuovo incontro Governo-ArcelorMittal