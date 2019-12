Crisi dell’acciaio, Arcelor Mittal accelera sulle cessioni

Cantiere Taranto

Alle sorti dell'altoforno si aggiunge poi il clima di forte diffidenza che c'è a Taranto sia sul percorso del negoziato, che sulle misure del decreto legge “Cantiere Taranto” - per ora solo in bozza visto che dovrebbe essere approvato a gennaio - voluto dal premier Giuseppe Conte. «C'è troppo poco ancora nel memorandum per poter esprimere giudizi compiuti - dichiara il sindaco Rinaldo Melucci -. Bene che riparta concretamente un negoziato, ma tutte le parti sanno ormai che pastrocchi non sono tollerabili. Accordi al ribasso vedranno una reazione convinta dell'intera comunità».

«Il preaccordo serve solo a guadagnare tempo per la trattativa - osserva Antonio Marinaro, presidente di Confindustria Taranto - e dove questa ci condurrà non lo sappiamo. Anche perché il territorio e le sue istituzioni per ora non sono coinvolti. Quando arrivò ArcelorMittal pensavamo di aver messo un punto fermo con un grande investitore privato, adesso, invece, tutto è rimesso in gioco. Molti i nodi da sciogliere. L'indotto -appalto è in allarme. Non ci interessa solo il pagamento puntuale delle fatture ma la prospettiva».

La valutazione sanitaria-ambientale

All'obiettivo, dichiarato dalle parti, di riportare il siderurgico ad una produzione di 8 milioni di tonnellate, dalla città si risponde segnalando che prima va fatta la Valutazione integrata dell'impatto sanitario e ambientale per vedere se l'incremento è compatibile. Per il sindaco, nel memorandum «non una traccia sulla valutazione del danno sanitario». Mentre il sindacato alza il muro a fronte di possibili esuberi. «Non siamo e non saremo disponibili a trattare esuberi strutturali», afferma la Uilm, che apre solo a «misure straordinarie, tra cui l'estensione dei benefici legati all'esposizione all'amianto». Questo per accedere a nuovi pensionamenti e ridurre in modo indolore la forza lavoro.