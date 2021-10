Crisi energetica in Cina, l’impatto sull’economia globale settore per settore

4' di lettura

L’impatto della crisi energetica cinese sta iniziando a propagarsi in tutto il mondo, colpendo tutti, dalla Toyota agli allevatori di pecore australiani, fino ai produttori di scatole di cartone.



L’estrema carenza di elettricità causata dall’impennata dei prezzi del carbone nel più grande esportatore del mondo è destinata a danneggiare la crescita della Cina stessa e le conseguenze sulla supply chain potrebbero paralizzare un’economia globale che lotta per emergere dalla pandemia. La tempistica non potrebbe essere peggiore, con l’industria navale che sta già facendo i conti con linee di approvvigionamento congestionate che si traducono in ritardi di consegne di vestiti e giocattoli.

Loading...

Inoltre tutto ciò accade proprio mentre in Cina parte la stagione del raccolto. «Se la carenza di energia elettrica e i tagli alla produzione continuano, potrebbero diventare un altro fattore che causa problemi di approvvigionamento globale, soprattutto se iniziano a influenzare la produzione di beni da esportazione», ha detto Louis Kuijs, economista senior alla Oxford Economics.

Crescita più lenta

Gli economisti avevano già segnalato una crescita più lenta in Cina. A Citigroup, un indice di vulnerabilità indica che gli esportatori del manifatturiero cinese, così come le materie prime, sono particolarmente a rischio per un indebolimento dell’economia cinese. Vicini come Taiwan e Corea sono esposti, così come gli esportatori di metalli come l’Australia e il Cile, e partner commerciali chiave come la Germania. Per quanto riguarda i consumatori globali, la domanda è se i produttori e il retail assorbiranno i costi più alti o li trasferiranno.«Questo sembra un altro shock stagflazionistico per il settore manifatturiero, non solo per la Cina ma per tutto il mondo», ha detto Craig Botham, capo economista cinese di Pantheon Macroeconomics. «Gli aumenti dei prezzi sono ormai abbastanza diffusi, una conseguenza del profondo coinvolgimento della Cina nelle catene di approvvigionamento globale».

Le mosse di Pechino

Pechino ha ordinato alle miniere di carbone di aumentare la produzione e sta setacciando il mondo per le forniture di energia nel tentativo di stabilizzare la situazione ed evitare nuovi razionamenti dell’elettricità. L’impatto sull’economia globale dipenderà da quanto velocemente questi sforzi daranno i loro frutti. Molte fabbriche cinesi hanno ridotto la produzione per la vacanza della «Settimana d’oro» che cade proprio in questi giorni e gli economisti stanno osservando da vicino se le carenze di energia torneranno quando si ripartirà. A causa di una forte risposta del governo cinese «il peggio di questa crisi energetica, ma non l’intera crisi, potrebbe essere presto finito», hanno detto gli economisti di Société Générale in una nota.