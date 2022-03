Crisi energetica: il Qatar offre più gas e la Ue accantona l’indagine antitrust

Ascolta la versione audio dell'articolo

La fame di gas dell’Europa vince sui timori per la concorrenza. E il Qatar non dovrà più temere l’indagine antitrust che Bruxelles aveva aperto sui contratti per la fornitura di Gnl: l’indagine, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe stata accantonata (benché non ufficialmente chiusa). Un gesto di buona volontà, utile a sbloccare l’arrivo di carichi supplementari di combustibile, che potrebbero essere fondamentali nel caso in cui i flussi nei gasdotti dalla Russia dovessero ridursi ulteriormente...