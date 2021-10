Crisi energia, la ricetta Ue: tagli alle tasse, sussidi e acquisti congiunti di gas

Ascolta la versione audio di questo articolo

La Commissione europea, il braccio esecutivo della Ue, ha consigliato agli stati membri di procedere con tagli alle tasse, aiuti pubblici e altre misure per mitigare l’impatto della crisi energetica sulle bollette dei cittadini. Si tratta della toolbox, la «cassetta degli attrezzi» annunciata da Bruxelles per attutire l’impatto del rialzo monstre dei prezzi dell’energia su scala globale. Come da attese non si è trattato di proposte radicali di revisione dei prezzi, ma di indicazioni su quanto i paesi possono fare - o hanno già fatto - a tutela di consumatori e aziende.

Ad oggi sono 20 gli stati europei che hanno agito con provvedimenti per limitare le conseguenze della crisi, dal taglio delle tasse ai sussidi per le famiglie più povere. Palazzo Berlaymont ha confermato la legittimità delle operazioni.

«È importante proteggere i consumatori vulnerabili e sostenere le aziende europee» ha dichiarato la commissaria all’Energia Kadri Simson. La comunicazione di Bruxelles sarà esposta il 14 ottobre al Parlamento europeo e il 21 ottobre al Consiglio europeo, dove si affronterà anche una discussione su una misura condivisa su scala Ue.

L’ipotesi di acquisti congiunti di gas

La Commissione ha infatti messo in chiaro che «esplorerà i benefici» di un’ipotesi emersa all’ultimo Eurogruppo in Lussemburgo, quella di un acquisto condiviso di riserve di gas per la Ue. La partecipazione allo schema dovrebbe essere volontaria, per evitare tensioni con gli stati membri che si oppongono a una regia analoga quella impiegata per acquisto e distribuzione dei vaccini anti.Covid.

È stata in particolare la Spagna a insistere sulla proposta, trovando la sponda anche di Francia e Italia. I leader Ue ne discuteranno al vertice Ue del 21-22 ottobre, mentre Bruxelles ha già avviato studi su due urgenze evidenziate da alcuni governi: modifiche all’impianto del mercato dell’energia e una stretta sulle speculazioni che gonfiano i prezzi delle materie prime. Simson assicura che ci sarà «tolleranza zero» sulle speculazioni.