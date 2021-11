Crisi del gas naturale: effetto contagio sui mercati di petrolio e carbone

MATERIE PRIME Loading...

In conclusione, sembra che la chiave di volta per scongiurare una crisi energetica in piena regola nel corso dell'inverno rimanga il mercato del gas, in special modo in Europa dove non è possibile la sostituzione gas/petrolio. Questo implica, volenti o nolenti, un'enorme influenza della Russia che è l'unico Paese in grado di sopperire alle richieste energetiche del continente.

Non è un caso che Putin stia usando l'emergenza gas a mo' di clava politica per accelerare l'approvazione definitiva del gasdotto Nord Stream 2 che dovrebbe bypassare i confini ucraini.Le ultime proiezioni economiche stanno internalizzando questo nuovo scenario, abbassando drasticamente le stime di crescita per i Paesi europei. Tempi duri per la ripresa globale.

Marcello Minenna, Direttore Generale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

@MarcelloMinenna

Le opinioni espresse sono strettamente personali