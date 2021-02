Dai Cinque stelle al centrodestra: chi sostiene e chi no Draghi In queste ore tutti i partiti stanno facendo i conti con il contraccolpo derivante dalla mossa di Mattarella. Ma alcune posizioni già si intravedono: primo no M5s ma il partito è diviso; Pd, Iv e Fi a favore; possibile astensione della Lega. Fdi potrebbe restare all’opposizione di Mariolina Sesto

In queste ore tutti i partiti stanno facendo i conti con il contraccolpo derivante dalla mossa di Mattarella. Ma alcune posizioni già si intravedono: primo no M5s ma il partito è diviso; Pd, Iv e Fi a favore; possibile astensione della Lega. Fdi potrebbe restare all’opposizione

Mario Draghi non è ancora salito al Colle per ricevere da Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo che già la politica si interroga sullo step successivo. Chi sosterrà in Parlamento un esecutivo Draghi? Il capo dello Stato ha fatto appello a tutti i partiti, ma chi sarà disponibile a votargli la fiducia? In queste ore tutto il mondo politico sta facendo i conti con il contraccolpo derivante dalla mossa di Mattarella. Ma alcune posizioni già si intravedono.

Il no M5s ma il partito è spaccato

Con 191 deputati e 92 senatori, il gruppo dei Cinque stelle continua ad essere il più numeroso. E per il momento la posizione ufficiale del partito è un no a Draghi. «Il MoVimento 5 Stelle - sono state le parole del capo politico Vito Crimi -, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unico governo possibile sarebbe stato un governo politico. Pertanto non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario Draghi». Ma il partito è più che mai diviso in moltissime anime ed è dunque ancora presto per dire se tutti i parlamentari seguiranno la linea anti-Draghi. Sicuramente lo farà l’ala capeggiata da Alessandro Di Battista ma cosa faranno ad esempio i dimaiani? Nelle prossime ore, un’assemblea dei gruppi di Camera e Senato lascerà capire qualcosa di più.

Il Pd sostiene Draghi

Il Pd europeista di Zingaretti e Gentiloni non può che sostenere convintamente Mario Draghi a Palazzo Chigi. Pur frustrati dall’aver perso la scommessa del governo Conte con l’alleanza giallorossa, i Dem non possono che votare la fiducia all’ex presidente della Bce. E le parole a caldo del leader Pd lo confermano: «Abbiamo fatto davvero di tutto per ricostruire una maggioranza, in un momento difficile. Il presidente Mattarella, che ringraziamo, con la sua iniziativa ha posto rimedio al disastro provocato dalla irresponsabile scelta della crisi di Governo. Da domani saremo pronti al confronto per garantire l'affermazione del bene comune del Paese».

Iv canta vittoria

Scontato il voto di Italia Viva per Conte. Matteo Renzi rivendica di essere stato in qualche modo l’artefice dell’arrivo di Draghi. E ora fa un appello perché tutti lo sostengano: “Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l'appello del Presidente Mattarella e sostenere il governo di Mario Draghi. Ora è il tempo della sobrietà. Zero polemiche, Viva l'Italia”.

Leu critica Draghi

La parte più a sinistra dell’ex maggioranza giallorossa non è mai stata vicina alle posizioni di Draghi e non ne fa ministero. “Mi pare molto difficile sostenere un governo di questo tipo” dichiara Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e parlamentare di Leu. Ma al momento non è un no granitico.