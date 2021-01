Crisi di governo, Conte alla Camera: «Situazione non semplice, ho fiducia nei parlamentari e nel Paese» Il presidente del Consiglio in Aula per chiedere al fiducia dopo l’uscita di Italia viva: «Situazione non semplice, speriamo di uscirne». Renzi: maggioranza raccogliticcia, grazie a chi resiste. Il centrodestra presenta risoluzione unitaria: il premier ha fallito

Il presidente del Consiglio in Aula per chiedere al fiducia dopo l’uscita di Italia viva: «Situazione non semplice, speriamo di uscirne». Renzi: maggioranza raccogliticcia, grazie a chi resiste. Il centrodestra presenta risoluzione unitaria: il premier ha fallito

L’appuntamento è a mezzogiorno alla Camera: il premier Giuseppe Conte terrà il suo discorso con cui cercherà di portare nella maggioranza, sottolineando l'importanza della ripartenza e del legame con l’Europa, i “responsabili” o “costruttori” per rendere ininfluente l’uscita di Italia viva. «Si parla nelle sedi opportune, nelle sedi istituzionali. Se ho fiducia nei parlamentari? Ho fiducia nei parlamentari e nel Paese» ha detto Conte, in una battuta a Fanpage.it, mentre fa il suo ingresso - a piedi, con cartellina in mano - a Palazzo Chigi. «La situazione non è affatto semplice, c’è una crisi. Speriamo di uscirne rapidamente» ha aggiunto ai microfoni del Tg2.

Sui numeri restano però gli interrogativi: se alla Camera la fiducia sembra garantita, la giornata decisiva sarà domani quando il presidente del Consiglio si presenterà in Senato dove, almeno al momento, i numeri a disposizione della maggioranza non arriverebbero a quota 161.

Renzi: maggioranza raccogliticcia, grazie a chi resiste

«Piano piano, trasmissione dopo trasmissione, giorno dopo giorno, la verità inizia a venire fuori. Si capisce che il Recovery Plan ancora non va. Cresce la preoccupazione per una maggioranza raccogliticcia e senza respiro. Si avverte come chiediamo da mesi l'esigenza di un progetto Paese» scrive Matteo Renzi nella sua newsletter Enews. «Il posizionamento del Pd di questi giorni - molto, molto, molto vicino ai Cinque Stelle - è un fatto nuovo davvero rilevante per il futuro della politica italiana. Dico grazie a chi in Italia Viva sta resistendo a ogni forma di pressione. E dico grazie a chi ci sta aiutando con l'iscrizione, con il sostegno economico, con la presenza sul territorio e nei social».

Risoluzione unitaria del centrodestra: Conte ha fallito

Il centrodestra ha presentato una risoluzione unitaria per respingere le comunicazioni del premier Conte in cui si evidenzia il fallimento del suo governo contro la pandemia sia da un punto di vista sanitario che economico.