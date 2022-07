Crisi di governo, il giorno della verità per Draghi e la legislatura. Letta: «Sarà una bella giornata»

13:56 Ferreira, nessuno ha prestigio e capacità di Draghi

«La Commissione non commenta gli affari interni degli Stati, ma quello che posso dire è che volevo fortemente essere qui in presenza per dare un segno all’Italia della fiducia da parte dell’Europa che l’Italia riuscirà superare questa crisi, senza sprecare questa opportunità meravigliosa di sfruttare le risorse messe a disposizione per risolvere tanti problemi. L’Europa è con gli italiani». Lo ha detto a Roma la commissaria Ue alla Coesione Elisa Ferreira, aggiungendo poi un commento personale: «Credo che non ci siano molte persone in Europa che abbiamo il prestigio e la capacità di Mario Draghi. Da parlamentare non mi sono mai astenuta dal ringraziare Draghi per quello che ha fatto per l’Europa. Speriamo che vada tutto bene per la stabilità dell’Italia», ha concluso.