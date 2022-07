Draghi ottiene la fiducia ma non ha più la maggioranza. Solo 95 sì: Lega, Fi e M5s non votano. Il premier annuncerà le dimissioni alla Camera

9:11 Gasparri: con 5s impossibile azione costruttiva

«Vediamo se la posizione dei grillini è compatibile con la serietà che il momento impone. Noi siamo sempre stati responsabili. Non possiamo andare avanti con i ricatti del M5s: il problema sono i grillini, i loro fallimenti e scissioni che ostacolano l’attività di governo. Con i 5 Stelle e impossibile fare un’azione costruttiva e perseguire obiettivi per cui Draghi è stato chiamato a fare il governo». Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri arrivando a Palazzo Madama per le comunicazioni del premier Mario Draghi. «Vediamo cosa dice Draghi oggi - ha aggiunto -. Per noi temi come la sicurezza, il contrasto all’immigrazione, la difesa delle partite Iva sono di assoluta importanza, mentre i 9 punti dei grillini per la gran parte sono pretestuosi e non compatibili con l’attività di governo».