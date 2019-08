Crisi di governo, ecco le ragioni economiche dello strappo di Salvini

LEGGI ANCHE: Crisi di governo, perché Salvini ha «resuscitato» Berlusconi

Restare al governo con un alleato scomodo in un momento in cui la recessione incombe e l’Europa e i mercati vigilano sui nostri conti non è la posizione migliore se si vuole andare al voto in tempi brevi. L'elettorato è mobile. Gli umori del pubblico cambiano rapidamente e così i numeri dei sondaggi. Votare in primavera dopo una pesante manovra economica e lo spettro di un Pil in discesa e la disoccupazione in salita non era lo scenario migliore per Salvini. Doveva scegliere: elezioni subito per approfittare del ciclo elettorale ancora favorevole e governare avendo cinque anni davanti o restare dentro la scomoda alleanza con i Cinque Stelle fino al termine della legislatura (o fino a tempi migliori dal punto di vista della economia). La scelta è caduta sulla prima opzione.

La scommessa di Salvini è che la crisi porti al voto in autunno. Lo vedremo nei prossimi giorni. Ma se anche così non fosse il risultato potrebbe non essere per lui del tutto negativo. Se da questa crisi venisse fuori un governo provvisorio con una maggioranza temporanea sarebbe questo il governo che dovrà farsi carico di legge di bilancio, recessione incombente e rapporti con l’Europa. La Lega starebbe a guardare come ha fatto ai tempi del governo Monti. Mentre i Cinque Stelle starebbero dentro a logorarsi definitivamente. E così il Pd. Poi toccherebbe alla Lega governare ma con un orizzonte temporale lungo.

Ma potrebbe non andare in questo modo. Se il governo provvisorio diventasse l’incubatore di un governo di programma con un orizzonte più lungo o se addirittura invece di un governo a tempo si formasse un governo di legislatura con un programma credibile, una linea politica sull’immigrazione non dissimile da quella di Salvini e la capacità di strappare all’Europa un accordo favorevole Salvini potrebbe non vincere la sua scommessa. Non ci vorrà molto per capire se uno sviluppo del genere sia possibile. Vorrebbe dire il ritorno ad un assetto bipolare del nostro sistema politico. I pronostici sono decisamente sfavorevoli. Che Pd e M5s dopo anni di feroce ostilità tra di loro possano creare su due piedi una alternativa credibile a un governo del centro-destra è una ipotesi poco plausibile. Ma viviamo in tempi straordinari.