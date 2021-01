Verifica di governo, ecco gli scenari possibili

(ANSA)

Con il passare delle ore si delinea sempre più una situazione di stallo nel governo. Dopo una notte di lavoro al Tesoro sulla nuova versione del piano italiano per l'uso dei fondi europei, il Recovery plan approda a Palazzo Chigi. Con numeri nuovi e problemi vecchi: fino a 18 miliardi per la sanità, ma anche la richiesta di usare almeno in parte (12 miliardi) i soldi del Mes per finanziare altri interventi sulla salute. Un'idea che M5s continua a considerare irricevibile. Tra minacce, forzature e tentativi di mediazione la tensione dentro la maggioranza si trascina oramai da quasi due settimane. Allo stato attuale nessuno sembra in grado di dare le carte. Si delineano tre scenari connessi a una eventuale verifica di governo: crisi pilotata, al buio o ritorno al voto. Ecco quello che potrebbe accadere.