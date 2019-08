Crisi di governo, dopo il voto serve almeno un mese prima di formare un nuovo governo Per dare l’ok alla manovra 2020 si avrà, nella migliore delle ipotesi, poco più un mese. Negli ultimi anni nessuna manovra è diventata legge in così poco tempo di Andrea Marini

Ancora non si sa come finirà questa crisi di governo. Per i tempi tecnici, tuttavia, è certo che la eventuale data del voto anticipato dovrà essere decisa almeno 60 giorni prima: questo di fatto restringe il primo giorno utile per le urne non prima di domenica 27 ottobre. Altra certezza è che dopo il voto ci vorranno, nella migliore delle ipotesi (cioè se emerge subito una chiara maggioranza vincitrice), circa 30 giorni per insediare un nuovo premier a Palazzo Chigi. Questo significa che per dare l’ok alla manovra 2020 si avrà poco più un mese di tempo prima della scadenza del 31 dicembre. E negli ultimi anni nessuna manovra è diventata legge in così poco tempo.

Tempi strettissimi per la manovra

Di solito la legge di bilancio è licenziata dal consiglio dei ministri il 15 ottobre, ma viene presentata in una delle due Camere a fine ottobre-inizio novembre. Poi il testo fa un passaggio nella prima Camera; viene modificato; passa all’altra Camera; riviene modificato; infine ritorna “blindato” alla prima Camera sotto Natale per ottenere l’ok definitivo.

L’eccezione del 2016

In media una legge di bilancio per essere approvata ci mette due mesi e mezzo. Ma in passato ci sono state eccezioni che hanno accorciato l’iter. Come nel 2016, per mettere in sicurezza i conti in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre e di una possibile crisi di governo (che poi effettivamente ci fu). La manovra fu approvata dal consiglio dei ministri il 15 ottobre e presentata alla Camera il 29 ottobre 2016; ottenne l’ok (con modifiche) da Montecitorio il 28 novembre per poi tornare blindata al Senato e ottenere il via libera definitivo il 7 dicembre. Comunque ci sono voluti poco meno di due mesi.