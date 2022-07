Crisi di Governo, Conte chiede ai ministri M5S di dimettersi. Lega: no esecutivi balneari. Letta: «Pd al lavoro per far ripartire Draghi»

08:18 Molinari a Radio 24: Lega non appoggerà governo balneare

«Bisogna capire se un governo “balneare” o “traghettatore” troverebbe i numeri, io credo che possa essere molto difficile che la Lega possa appoggiare una soluzione di questo tipo. Legge di bilancio da fare? Il voto è un fattore ordinario in una democrazia, ci si appella sempre al vincolo esterno, al Pnrr, le riforme da fare, alla legge di bilancio, ma in Germania si è votato, in Francia si è votato, in Italia da troppo tempi sembra sempre che non si possa votare per qualche motivo, chi non vuole andare a votare ha paura di perdere elezioni». Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, a Radio 24.