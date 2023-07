Crisi di governo in Olanda, caduto l’esecutivo Rutte

Il quarto esecutivo guidato dal ministro-presidente (questo il nome ufficiale del capo di governo olandese) aveva avuto un parto travagliatissimo. Il partito Vvd, nel marzo del 2021 aveva vinto le elezioni, ma i negoziati per la formazione dell’esecutivo erano stati più difficili che mai. Dopo ben 271 giorni di trattative, nel gennaio del 2022, il governo Rutte IV aveva visto la luce con la sponda decisiva dei liberali di D66, che avevano ottenuto il cruciale ministero delle Finanze, assegnato a Sigrid Kaag.

Di lì in poi il governo olandese ha comunque navigato in acque agitate. Fino al primo, vero campanello d’allarme: le elezioni locali stravinte nella scorsa primavera dal neonato partito degli agricoltori (Bbb), formazione dalla verve populista e, soprattutto, contraria alle politiche ambientali che hanno proprio in un olandese, il vice presidente della Commissione Ue Frans Timmermans, il massimo esponente. A far deflagrare esecutivo di L’Aia, tuttavia, è stato il dossier migranti.

