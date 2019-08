Crisi di governo, Renzi: non faccio accordicchi segreti con M5s o FI Su Facebook, l'ex premier dem interviene sulle ipotesi di "inciucio" che secondo molti osservatori sarebbero in cantiere tra il Pd e il M5S per scombinare i piani di Matteo Salvini e allontanare le urne

«Oggi i giornali sono pieni di retroscena su accordi segreti tra noi e i Cinque Stelle. Qualcuno già ipotizza che io possa votare la fiducia a Fico

premier. E perché non Toninelli premier allora? O Di Battista? Sono ragazzi così preparati e competenti. Dai, ragazzi, non scherziamo». Su Facebook, l'ex premier e senatore dem Matteo Renzi dice la sua sulle ipotesi di "inciucio" che secondo molti osservatori sarebbero in cantiere tra il Pd e il M5S per scombinare i piani di Matteo Salvini e allontanare le urne.

«La crisi del peggior Governo della Repubblica andrà in Parlamento nei prossimi giorni, seguendo le regole costituzionali: in quella sede, e anche sui giornali, sui social, nelle piazze io dirò quello che penso sull'aumento dell'Iva, sulla riduzione del numero dei parlamentari, sul chi deve gestire le elezioni dal Viminale e da Chigi. Io non faccio accordicchi segreti, io parlo con interviste, con interventi, con post», aggiunge riferendosi alle polemiche legate ai tempi per la soluzione della crisi innescata giovedì scorso a Pescara da Salvini.

«Non esistono le condizioni politiche per un altro governo, almeno con il Pd: è la linea che la direzione nazionale ha approvato 15 giorni fa all'unanimità», precisa poco dopo la vicesegretaria dem Paola De Micheli, e «la manovra che ci aspetta, da 23 miliardi, ritengo debba essere fatta dopo un chiaro mandato popolare». Parole che per una volta sembrano allineare perfettamente il partito e il leader della minoranza interna.

Da parte sua, in attesa di indizi concreti, il leader della Lega, a Policoro, in Basilicata, per un'altra tappa del suo tour estivo sulle spiagge italiane, ribadisce che un Governo Renzi-Di Maio «sarebbe tragico, sarebbe un insulto agli italiani e alla democrazia», e torna a battere il tasto delle "urne subito". «L'unica cosa che mi aspetto è che il Parlamento si esprima il prima possibile, non dopo Ferragosto ma prima di Ferragosto», spiega. «Io - aggiunge - guardo avanti e sto preparando un Governo stabile, coraggioso e serio per gli italiani. Se non fossero arrivati tutti No, non avremmo fatto quello che abbiamo fatto».

Sui social interviene anche il vicepremier Luigi Di Maio, per liquidare come una «bufala» le ipotesi di dialogo tra pentastellati e Pd. E per dare la sua lettura dello strappo della Lega e della linea politica pentastellata. «Queste cose nella storia si pagano, l'ho detto anche nell'ultima telefonata a Salvini prima della fine. La superbia non ha mai portato lontano nessuno», si legge in un post su Fb del capo politico M5S. «Qualcuno mi dirà: "te l'avevamo detto". Io rispondo che avevamo formato questo Governo per fare cose per gli italiani. E infatti quando stavamo per abolire la prescrizione, riformare la giustizia e far saltare le concessioni ai Benetton, guarda caso hanno fatto cadere tutto. Questi palazzi sono un mondo in cui ti dicono che se non sei malvagio non vai da nessuna parte. Potranno ripetercelo all'infinito, ma non riusciranno a convincerci mai. Mai. Siamo brave persone e lo resteremo sempre», conclude.