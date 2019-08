Crisi di governo, la soluzione austriaca: Esecutivo elettorale di super tecnici Ma il sistema non prevede la fiducia preventiva: senza sfiducia il governo va avanti di Riccardo Sorrentino

Per l’Austria è la prima volta. Dal 3 giugno scorso, a Vienna è insediato un governo tecnico guidato da Brigitte Bierlein, presidente della Corte costituzionale (e prima donna cancelliera del paese). Ha il compito di portare il Paese alle prossime elezioni, previste per il 29 settembre.

Bierlein, come prevede la Costituzione austriaca, ha scelto i propri ministri, tutti tecnici, dando vita a un esecutivo composto da sole 12 persone. Il sistema austriaco non prevede un voto di fiducia preventivo ma solo mozioni di sfiducia: in assenza di queste iniziative il governo - nominato dal presidente della repubblica eletto dal popolo - può andare avanti con pieni poteri.

La scelta è stata necessaria dopo lo scandalo di Ibiza e la reazione delle forze politiche. Il 17 maggio Der Spiegel e la Süddeutsche Zeitung hanno rivelato l’esistenza di un video in cui il vice cancelliere Heinz-Christian Strache, leader del Partito della Libertà, e un altro esponente della stessa forza politica sovranista apparivano in trattative - a Ibiza - con una donna che si presentava come la nipote dell’oligarca russo Igor Makarov. Nei colloqui veniva proposto un trattamento positivo sui media per il partito in cambio di alcune commesse governative.

