Crisi in stallo, Berlusconi rilancia: governo di unità nazionale o voto Nota del leader di Forza Italia. Intanto si cerca di rinviare il voto rischioso di mercoledì al Senato sulla giustizia. In Parlamento deciderà la capigruppo, nel frattempo si attende una mossa da parte di Conte di Mariolina Sesto

Crisi governo, Orlando: Conte convincente, appello a responsabili

Nota del leader di Forza Italia. Intanto si cerca di rinviare il voto rischioso di mercoledì al Senato sulla giustizia. In Parlamento deciderà la capigruppo, nel frattempo si attende una mossa da parte di Conte

3' di lettura

La crisi di governo continua a non trovare sbocchi. Ed è inseguita da voti parlamentari a rischio che potrebbero farla precipitare. Come il voto del Senato aulla relazione sulla giustizia in calendario mercoledì 27 gennaio. Nel frattempo scende in campo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi il quale rilancia il governo di unità nazionale. Altrimenti, aggiunge, meglio andare a votare.

Berlusconi: governo di unità nazionale o voto

Loading...

«Noi avevamo avanzato la proposta di un governo di unità nazionale, proposta che è stata però subito esclusa dal Partito Democratico e dai Cinque Stelle. È chiaro che questo rifiuto avvicina il ricorso alle elezioni anticipate» dichiara in una nota il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. «Ci siamo allora rivolti al Capo dello Stato - continua - affinché fosse lui ad individuare la soluzione più adeguata e più saggia, capace di coniugare il rispetto della volontà popolare e la gravità del momento di emergenza che stiamo attraversando», «Finora - aggiunge ancora Berlusconi - i partiti della maggioranza hanno lasciato cadere questo appello a soluzioni condivise, preferendo tattiche parlamentari di corto respiro. Di fronte a questo, abbiamo constatato che una paralisi di due mesi per le elezioni farebbe meno danni rispetto ad una paralisi di due anni di non-governo. Ma è evidente che il Paese ha bisogno di concordia e di efficienza, non di paralisi che, lunghe o brevi che siano, in questo momento non farebbero il bene dell'Italia».

Perché si cerca di rinviare il voto sulla giustizia

Intanto mercoledì il voto al Senato sulla relazione sullo stato della giustizia in Italia del guardasigilli Alfonso Bonafede è a fortissimo rischio per la maggioranza. Italia viva ha infatti anticipato il voto contrario ed anche alcuni senatori - potenziali sostenitori di Conte - come Sandra Lonardo Mastella hanno annunciato che non voteranno a favore. Qualcun altro tace ma potrebbe prendere ugualmente le distanze come il socialista Riccardo Nencini /che ha votato con il governo la fiducia di martedì scorso). Insomma c’è tutta un’area centrista, di orientamento garantista sui temi della giustizia che non ama il ministro grillino Bonfede e non può impegnarsi su questo voto. Un nuovo grosso ostacolo per la costruzione della cosiddetta “quarta gamba” necessaria a rafforzare la maggioranza di Conte.

La prossima mossa tocca a Conte

Potrebbe dunque slittare a giovedì la relazione in Senato del ministro Alfonso Bonafede sulla giustizia. Lo fanno sapere fonti di maggioranza, secondo le quali sarà in ogni caso la capigruppo, martedì, a fissare il calendario. Per impegni istituzionali del ministro, viene spiegato, la relazione potrebbe essere svolta mercoledì alle 16 alla Camera e al Senato il giorno seguente ma tutto dipenderà dalle valutazioni delle conferenze dei capigruppo. Già perché anche qui servirà un accordo con Italia viva e se non lo si troverà anche il rinvio del voto sulla relazione potrebbe diventare difficile. A riprova del fatto che una maggioranza tanto risicata trova ostacoli a ogni angolo. Il tempo dunque stringe e tocca al presidente del Consiglio ancora una volta la prossima mossa: presentare il gruppo di nuovi sostenitori se li ha trovati oppure presentare le proprie di missioni al capo dello Stato.