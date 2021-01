Crisi di governo, timori per i numeri al Senato. Zingaretti: appello a democratici, liberali ed europeisti. Renzi: obiettivo non è via Conte Proseguono i contatti per garantire una maggioranza forte al governo Conte dopo le dimissioni dei ministri di Italia Viva, mentre il premier prepara il suo discorso alle Camere

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (foto Ansa)

Proseguono i contatti per garantire una maggioranza forte al governo Conte dopo le dimissioni dei ministri di Italia Viva, mentre il premier prepara il suo discorso alle Camere

Dopo lo strappo di Italia Viva proseguono i contatti per garantire una maggioranza forte al governo Conte, mentre il premier prepara il suo discorso alle Camere (lunedì a Montecitorio e martedì al Senato). Le trattative alla caccia dei “responsabili” imperversano frenetiche in queste ore che precedono la prova dell’aula. È atteso un vertice di maggioranza nel pomeriggio per fare il punto sulla situazione.

Renzi: il mio obiettivo non è mai stato cacciare Conte

Intanto Renzi a “Mezz'ora in più” su Raitre ribadisce di non aver «niente contro Conte ma se per sei mesi provi a dire “guardate qua rischiamo l'osso del collo” e non ti danno ascolto ci sono due alternativa: la prima è far finta di niente ma io non sarà mai corresponsabile del più grande spreco di risorse della storia». «Io non vado all'opposizione dell'Italia, - aggiunge - votiamo il ristori, lo scostamento di bilancio, ma se mi chiedono i voti per i denari buttati via dico no». Renzi resterà nella maggioranza? «Credo di sì - ha detto Clemente Mastella, anche lui intervenuto alla trasmissione televisiva -: ha tentato di portare i suoi a votare contro, poi ha avuto dissenso interno e si è acconciato con la astensione. Non è un patriota».

Zingaretti, spetta a Parlamento sancire fiducia

In mattinata si è tenuta al Nazareno la direzione nazionale del Pd con l'intervento del segretario Nicola Zingaretti. La direzione, convocata in forma permanente, dopo le comunicazioni del segretario si è riaggiornata al termine del passaggio nelle aule parlamentari.Venerdì Zingaretti ha incontrato il gruppo parlamentare della Camera, domani sarà la volta di quello di Palazzo Madama. «Questo governo è un governo parlamentare, non figlio di un diretto mandato elettorale ed è il parlamento che deve sancire o meno la fiducia», ha ricordato il segretario del Pd nel suo intervento alla direzione del partito.

Appello a democratici,liberali ed europeisti

Nell’intervento Zingaretti ha fatto appello a democratici, liberali ed europeisti. «Nel Parlamento esistono sensibilità democratiche, liberali ed europeiste che possono unirsi - ha sottolineato -, noi facciamo un appello alla luce del sole e abbiamo il dovere, non il diritto, di rivolgerci al Parlamento per chiedere la fiducia perché l'Italia deve affrontare il Recovery, il piano di vaccinazione, le riforme sociali e del lavoro. Partiamo da questo appello alla responsabilità a tutte le sensibilità democratiche liberali ed europeiste che sono presenti in Parlamento. Dopo il voto torneremo a riunirci per stabilire la strada migliore».

No a coinvolgimento destra populista

Il segretario Dem ha ribadito il no all’ipotesi di un coinvolgimento della destra populista. «I punti di riferimento del Pd - ha ricordato - sono: rifiutare ipotesi di coinvolgimento di una destra nazionalista e populista, strada non percorribile e accettabile». E poi «garantire trasparenza, affinché questa crisi approdi all'interno di un percorso parlamentare. Questi temi si affrontano nelle sedi preposte, la Camera e il Senato».