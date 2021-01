Crisi di governo ultime notizie. Renzi per ora blocca Conte. Colle: condizioni non mature, si aspetta M5S

14:41 Binetti (Udc): maggioranza impossibile senza FI e Udc

«Un governo senza Italia viva lo trovo molto difficile visti i numeri, ma senza Forza Italia e Udc impossibile. Io sono per una maggioranza inclusiva anche di una parte del centrodestra, oggi ho scoperto che questo tipo di maggioranza si chiama maggioranza Ursula». L'ha detto la senatrice dell'Udc, Paola Binetti. Ma come si concilia con la posizione del resto del centrodestra, alle consultazioni di oggi con il presidente Mattarella? «Penso che lì si esprimerà il volere dell'area del centrodestra - ha detto - si sentirà la voce graffiante e determinata di Giorgia (Meloni, presidente di FdI, ndr) che chiederà di andare alle elezioni, e nient'altro che le elezioni. Ma spero possa essere bilanciata dalla voce ad esempio di Tajani o De Poli, per incoraggiare misure di maggiore prudenza rispetto alla situazione». Sull'ipotesi di una maggioranza allargata nuovamente a Italia viva, la senatrice ha risposto: «Se riescono a farla, ma Renzi non sia una presenza condizionante. Insomma ci deve essere ma non come il deus ex machina». In ogni caso al Quirinale, ha concluso, «non credo che faremo un nome, spero che non lo facciano, un Conte sì o Conte no è ipotesi irrilevante».