Crisi Iran, il ruolo della Santa Sede e i rapporti con la Siria e gli sciiti

Papa Francesco va dritto al punto: le tensioni gravi tra Usa e Iran «rischiano anzitutto di mettere a dura prova il lento processo di ricostruzione dell’Iraq, nonché di creare le basi di un conflitto di più vasta scala che tutti vorremmo poter scongiurare». Nel lungo discorso annuale al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede Bergoglio rinnova l’appello perché tutte le parti interessate evitino un innalzamento dello scontro e mantengano «accesa la fiamma del dialogo e dell’autocontrollo», nel pieno rispetto della legalità internazionale.

Il filo diretto con Teheran

Parole che risuonano in ogni conflitto, ma che per l’escalation in Iran hanno un significato molto particolare («il nuovo anno non sembra essere costellato da segni incoraggianti, quanto piuttosto da un inasprirsi di tensioni e violenze»), visto che la diplomazia vaticana, ufficiale e non – si pensi a tutti gli incontri promossi dalla Comunità di Sant’Egidio - è sempre stata molto attenta al mondo sciita, e che in questo pontificato (ma anche in quello precedente) ha visto canali di dialogo molto intensi, culminato nella visita di quattro anni in Vaticano del presidente Hassan Rohani.

Non solo: due mesi fa il cardinale Ayuso Guixot, che guida le relazioni interreligiose della Santa Sede (e prima di lui aveva iniziato il defunto cardinale Tauran, uno dei più abili diplomatici vaticani), è volato a Teheran per l’undicesimo incontro con l’omologa istituzione islamica, a conferma che Oltretevere si è sempre guardato all’Iran come fattore di stabilizzazione dell’area sin dall’avvio della relazioni diplomatiche nel 1954 e mai interrotte. In questo senso quindi l’inasprimento progressivo avviato da Trump contro l’accordo sul nucleare è sempre stato visto con grande preoccupazione dalla Segreteria di Stato, che a Teheran è rappresentata dal nunzio Leo Boccardi, che già all’indomani dell’uccisione di Qassem Suleimani aveva detto che «le regole del diritto devono essere rispettate».

Uno sforzo per la pace iniziato contro l’escalation in Siria

Ora per Bergoglio la questione si fa più ampia, e il rischio è quello di un conflitto di vasta scala, che si diffonda nell’intera regione e faccia esplodere lo scontro tra il mondo sciita – notoriamente vicino alla Russia – e quello sunnita, che si riconosce nell’Arabia Saudita, alleata degli americani ma solo quando Washington se ne interessa direttamente (non è accaduto per la Libia, per esempio). In questo quadro fluido il Papa gioca una sua partita, anche pubblicamente, come fece nel settembre 2013 per scongiurare lo strike americano in Siria orami pronto a partire, decretando una giornata di digiuno e preghiera.

Forse a fermare gli F-16 fu l’effetto congiunto delle pressioni di Mosca su Damasco ad aprire i confini all’ispezione sulle armi chimiche, ma resta comunque un atto di grande forza quello di Bergoglio. Che in qualche modo viene sommato alle azioni diplomatiche più discrete, e molto efficaci, per gli accordi tra Cuba e Usa e quello della pacificazione interna in Colombia (sul Venezuela i tentativi sono stati finora stoppati dall’ala dura del regime).