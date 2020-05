Crisi di liquidità, è possibile invocare la forza maggiore Molti contribuenti avranno difficoltà a pagare le imposte a saldo del 2019: lo stato di emergenza può portare a non applicare le sanzioni di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

I modelli di imposizione reddituale – in una situazione di crisi come quella attuale – mostrano tutta la loro criticità (si veda anche Il Sole 24 Ore del 20 aprile). È già stato rilevato, ad esempio, che il modello di tassazione per cassa potrebbe risultare più rispondente, per alcune realtà (società trasparenti e ditte individuali), a una capacità contributiva effettiva, così da evitare che il contribuente sia costretto a indebitarsi per pagare le imposte.

È stato anche segnalato che molti contribuenti avranno notevoli difficoltà a pagare le imposte a saldo del 2019. Le misure che sono state fino ad ora previste hanno infatti rinviato taluni versamenti dell’anno 2020 in scadenza in questi mesi, ma non hanno considerato il problema del saldo delle imposte sui redditi 2019, “redditi” che in molti casi non risultano affatto “percepiti” (né oggi né, molto probabilmente, domani).

In questo contesto, occorre interrogarsi sulla “latitudine” della previsione in base alla quale non può essere sanzionato chi ha commesso il fatto a causa di forza maggiore, fermo restando l’obbligo di pagare l’imposta (articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 472/1997). L’esimente della forza maggiore viene generalmente “tirata in ballo” proprio per il caso degli omessi o ritardati versamenti del tributo.

Quello che va compreso, in sostanza, è se l’attuale stato di emergenza possa essere considerato una “causa di forza maggiore”, che porterebbe alla non applicazione delle sanzioni in caso di mancato versamento dei tributi dovuti.

Occorre considerare che la nozione di forza maggiore è presente anche in varie disposizioni specifiche tributarie. Ad esempio, all’articolo 39, comma 2, lettera c), del Dpr 600/1973 si fa riferimento all’indisponibilità delle scritture contabili per «causa di forza maggiore».