Crisi del mercato? La supereremo grazie a motivazione e competenze Da sei settimane in lockdown il gallerista Michele Casamonti di Tornabuoni Arte cerca di rileggere il passato e immaginare il prossimo futuro di Marilena Pirrelli

Dal suo punto d'osservazione in Svizzera Michele Casamonti, fondatore della Tornabuoni Arte a Parigi , è naturalmente preoccupato per il momento che stiamo attraversando. “Da alcune settimane il mercato dell'arte è di fatto sospeso, con volumi irrilevanti, per lo più relativi alle sole vendite online. Molte gallerie affrontano difficoltà inimmaginabili solo tre mesi fa, i musei ancora chiusi hanno la programmazione bloccata, le fiere sono sospese e l'attività delle case d'asta è naturalmente al minimo. In questo contesto, molti posti di lavoro sono a rischio e questo mi preoccupa umanamente e professionalmente”.

Come vivono le gallerie questa fase?

Nell'ultimo decennio il mondo dell'arte ha conosciuto un' ipertrofia senza precedenti: crescita dei prezzi e finanziarizzazione dell'arte, moltiplicazione delle fiere, aste sempre più frequenti, internazionalizzazione delle gallerie con la moltiplicazioni delle sedi, strutture con decine - talvolta centinaia - di collaboratori, attività editoriale e pubblicistica, vernissage, eventi collaterali, comunicazione, movimentazione frenetica delle opere. Abbiamo corso salendo e scendendo da aerei, anche solo per poche ore dall'altra parte del mondo. Per una fiera internazionale i soli costi di trasporto sono arrivati a decine di migliaia di euro. Vedere scaricare dalle 2.000 alle 4.000 casse ad alta sicurezza dai cargo di tutto il mondo ci interroga su quanto sia dispendiosa –anche in termini ecologici, si pensi al consumo di Co2 – la movimentazione delle opere per una sola fiera.

Tornabuoni Arte focus su de Chirico e Boetti Photogallery10 foto Visualizza

In un sistema cosi ipertrofico molte gallerie sono cresciute attraverso una gestione estremamente dispendiosa che, di colpo, non è più compatibile con la fase che stiamo vivendo. Il lockdown internazionale impone un cambio di passo e offre la possibilità di un ripensamento generale.

Probabilmente ripartiremo da una sobrietà che, di principio, non mi dispiace affatto. I colleghi che sperano che ri-aprire significherà ri-trovare quello che facevamo 90 giorni fa, a mio avviso, non colgono che è in atto un cambio di paradigma. Un solo esempio: negli ultimi due decenni la risposta alla globalizzazione del mercato è stata l'internazionalizzazione delle gallerie con la moltiplicazioni delle sedi in Europa, Usa e Asia. Non credo che nel prossimo futuro questa sia ancora la risposta migliore.

Tornabuoni è tra le gallerie italiane più internazionali, con sedi in Italia Svizzera, Francia e Gran Bretagna, proseguirà la corsa alle aperture?

Non credo affatto che la crescita futura dipenderà dall'apertura di nuovi spazi a New York o in Asia. Al contrario, sono convinto che la crescita dipenderà dalla capacità d’investire nella progettazione di eventi (dunque contenuti e non luoghi) esterni ai perimetri delle gallerie, da condividere con istituzioni pubbliche o private. Una sfida diversa.



Un aiuto in questa fase può venire dalle piattaforme di vendita online?

Un conto è remotizzare la galleria, rendere accessibile dall'altra parte del mondo una mostra, un archivio, cataloghi e libri. Altro conto è illudersi di sostituire la galleria con le piattaforme di vendita riversando, come alcune gallerie hanno fatto durante il lockdown, centinaia di opere su queste piattaforme. Questa secondo modo di usare il web non funziona, e mi permetto di aggiungere “per fortuna è così”. Non funziona perché da tutte le informazioni sappiamo che le piattaforme sono utili principalmente per valutazioni relativamente basse, di solito non superiori a qualche decina di miglia di euro. La vendita di un opera da milioni di euro richiede un'alta professionalità, non è facile, sul web è difficilissimo. Il web mortifica ogni valore emozionale nel contatto con l'opera, valore che ha che vedere anche con il senso della scoperta e dell'impatto con l'opera fisica. In secondo luogo, aggiungo “per fortuna è così”, perché limitarsi a proporre una lista di opere con dei prezzi per una galleria significa semplicemente abdicare alla propria funzione di laboratorio culturale, luogo di stimolo alla conoscenza e riflessione sull'arte. Vedo Il ricorso massiccio alle piattaforme digitali come un supermarket dell'arte, tutto sommato abbastanza freddo e noioso. Anche sul web, dunque, occorre una strategia alternativa, o perlomeno complementare, alle piattaforme di vendita.