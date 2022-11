Crisi mondiale, il ruolo dell'Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nostro pianeta ha conosciuto, nel corso della sua storia, cinque grandi crisi che ne hanno bruscamente trasformato la configurazione fisica e in tempi più recenti anche drasticamente diminuito la biodiversità. Oggi siano alle soglie di una sesta crisi, che per la prima volta è determinata dall'attività incontrollata di una sola specie. Il riscaldamento climatico improvviso causato in misura determinante dall'uomo con l'utilizzo delle energie fossili è ormai alle soglie dell'irreversibilità e provocherà l'innalzamento dei mari, la distruzione di migliaia di città costiere, il calo drammatico della biodiversità che già è in corso con effetti devastanti per l'intero pianeta.

I rimedi in grado di arrestare in tempo questa tragedia planetaria esistono. Occorre sostituire le fonti di energia fossile con fonti rinnovabili, eoliche, solari, verdi. Occorre ridurre il bisogno di energia con una serie di adattamenti perfettamente compatibili con la vita moderna; questo è stato dimostrato. Ma bisogna farlo da subito, intensificando immediatamente il ritmo di un'evoluzione positiva che è ormai iniziata ma che procede in tempi troppo lunghi. Per ora siamo al di sotto di quanto necessario e, lo ripetiamo, tra meno di un decennio l'obbiettivo diverrà irraggiungibile. L'ultimo documento presentato dall'Onu, frutto di un'attenta ricognizione scientifica effettuata da circa duecento esperti, dichiara esplicitamente che la soglia dell'irreversibilità è molto vicina.

Come evitare questo esito tragico, ormai prossimo, adottando le misure efficaci a questo fine? La risposta è semplice, ci vuole uno sforzo congiunto da parte di tutti gli Stati del pianeta, a cominciare naturalmente da quelli che provocano la percentuale maggiore del consumo delle energie fossili, Cina e Stati Uniti. Esistono un'agenda 2030 e un'agenda 2050, approvate da tutti gli Stati, che segnano le tappe di questo percorso, per il quale entro quest'ultima data l'intero pianeta dovrà essere climaticamente neutro. Ma tali agende non sono vincolanti e la loro attuazione ristagna. La guerra in corso, della quale non si vede ancora la fine e che può avere esiti globali pericolosissimi, le ha ulteriormente rallentate. Azioni incentivanti ma anche coattive, che in linea di principio le Nazioni unite potrebbero deliberare, sono certamente necessarie ma al momento attuale sarebbero bloccate dal veto di alcuni Stati, dalla Cina, dalla Russia, probabilmente anche dagli Stati Uniti.

La guerre per la salvezza è dunque già perduta? Può essere che sia così. L'allarme che da ogni parte si leva per scongiurare la crisi ha visto quali protagonisti, per la prima volta nella storia, la generazione dei giovani che ne subirebbero già in vita le conseguenze. La responsabilità delle classi politiche oggi al potere, anzitutto quella dei governi delle tre potenze maggiori, è immensa. Il futuro della specie umana, e non solo di essa ma di quelle dell'intero pianeta, è per la prima volta nella storia nelle mani di pochissimi uomini, forse numerabili sulle dita di una sola mano.

Vi è un'area della Terra nella quale si potrebbe avviare da subito una reazione efficace. Si tratta dell'Europa. Essa rappresenta oggi appena il 7% della popolazione mondiale, ma una sua politica di accelerazione della conversione energetica coniugata con un grande piano di investimento nelle regioni meno sviluppate del pianeta, a cominciare dall'Africa, potrebbe indurre anche le altre potenze ad agire. I paesi poveri esitano comprensibilmente a rinunciare al carbone e al petrolio perché necessitano dello sviluppo e perché imputano a ragione ai Paesi più ricchi la maggiore responsabilità della deriva attuale. E le diseguaglianze esterne vanno combattute non solo perché ingiuste ma perché anche fonte di mancata crescita, al pari di quelle presenti nelle stesse regioni ricche del pianeta. Gli strumenti fiscali ed economici esistono, sono stati bene esposti e specificati da numerosi studi attendibili. Ma occorre un intervento a livello globale, per il quale l'Unione europea potrebbe dare l'avvio e svolgere un ruolo di stimolo forse decisivo.