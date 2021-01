Crisi politica e Bce più «avara»: sui bond la Grecia batte l’Italia I tassi dei BTp sono più alti di quelli di Atene e fanalino di coda in Eurozona. Lo spread sale a 123, ma gli analisti credono ancora in un recupero di Maximilian Cellino

L’ondata di contagi che non si arresta e minaccia di rimandare la sospirata ripresa economica alla seconda parte dell’anno, le incertezze che ancora avvolgono il futuro del Governo Conte e, da ultimo, anche i timori di una Bce meno propensa a intervenire in modo massiccio sui mercati nei mesi a venire creano l’ambiente ideale per mettere nel mirino degli investitori l’Italia, la sua Borsa e i suoi titoli di Stato. Così, nella seduta finale di una settimana cruciale, densa di tensioni e avvenimenti...