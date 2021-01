Crisi, quali sono le richieste al Colle partito per partito

Leu: continuare con Conte e allargare

A Mattarella la delegazione di Leu ha detto di essere disponibile a proseguire l’esperienza di governo con Conte, fondata sull'alleanza tra M5S, Pd,e Leu come nel 2018 e ha espresso l’auspicio che possa allargarsi a chi crede nei valori costituzionali e in una Ue solidale.

Bonino: no Conte Ter, ok maggioranza Ursula

In occasione del colloquio con il capo dello Stato Emma Bonino, salita al Quirinale con la delegazione di Più Europa e Azione, ha spiegato di non essere a favore di un Conte ter ma ha chiesto un “governo Ursula”, quindi una maggioranza composta da partiti conservatori e progressisti, come quella che ha permesso la conferma della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Da Autonomie, Europeisti e gruppo Misto sostegno a premier uscente

Le autonomie e le minoranze linguistiche, il neonato gruppo degli Europeisti e la presidente del gruppo Misto del Senato Loredana De Petris hanno sostenuto l'appoggio a un Conte ter definendo il premier dimissionario un «punto di equilibrio».

M5s dalla parte di Conte, il nodo della posizione su Renzi

C’è poi chi, nell’ambito delle forze politiche della precedente maggioranza, al Quirinale deve ancora salire (lo farà nelle prossime ore): i Cinque Stelle. Il Capo dello Stato dovrà capire se sono caduti i veti su Iv e se M5s è pronto a un rientro in maggioranza di Matteo Renzi. Solo dopo Mattarella avrà tutte le carte in mano per capire come procedere. Il Quirinale ha ben chiaro che prima bisogna ancora trovare una maggioranza e solo con la consultazione di oggi con il Movimento il quadro dovrebbe essere completo. Determinante quindi l'apertura dei Cinque stelle a Renzi dato che ovviamente il Colle non considera sufficienti i numeri trovati da Conte al momento delle dimissioni, cioè senza i parlamentari renziani. Stando alle indicazioni emerse alla vigilia dell’incontro, M5s chiarirà che per il MoVimento c’’è una sola soluzione: un nuovo incarico a Giuseppe Conte. E alla domanda se sono disposti a far rientrare Italia Viva nel nuovo governo, la sensazione è che dalla delegazione pentastellata non dovrebbe arrivare una chiusura netta a questa ipotesi.

Centrodestra, unica delegazione ma divisa

A scommettere su una ricomposizione della maggioranza «con 3 ministeri in più e in meno», è Matteo Salvini che oggi salirà al Quirinale insieme a tutti gli alleati di centrodestra, da Fi a Fdi, dall'Udc al partito di Toti. Un'unità formale nonostante le diverse posizioni nel centrodestra. Tra Giorgia Meloni che punta al voto e Fi che chiede un'assunzione collettiva di responsabilità e non esclude un governo di unità nazionale.«A Mattarella diremo che se c'è esecutivo che governa bene, altrimenti voto», ha chiarito il leader della Lega, che immagina solo un governo di centrodestra o le elezioni. «Siamo già stati dal presidente della Repubblica e mi pare che la posizione sulla quale siamo tutti d'accordo sia quella elettorale», ha ricordato Meloni. Insomma, a un passo dalla conclusione del primo giro di consultazioni non si intravedono i tasselli che potrebbero consentire di mettere insieme il puzzle,e compiere un passo in avanti rispetto alla situazione di impasse che la crisi di governo ha determinato.