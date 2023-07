Crisi del salmone, Bakkafrost crolla ad Oslo con warning sui conti II trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La crisi del salmone fa cadere Bakkafrost alla Borsa di Oslo, dopo il warning sui conti del secondo trimestre. Il titolo dell’azienda norvegese che alleva salmoni principalmente nelle Isole Faroe ed è il numero tre mondiale della piscicoltura, attorno alle 12 accusa una flessione del 12,4% a 560 corone norvegesi, la peggiore dell’indice Stoxx Europe 600. Bakkafrost ha annunciato che «i risultati preliminari dei conti consolidati del secondo trimestre indicano un Ebit inferiore alle previsioni», pari a circa 353 milioni di corone danesi (la valuta delle Faroe).

Produzione "straordinariamente bassa"

All’origine dell’andamento ci sono «i volumi straordinariamente bassi della produzione nelle Faroe e il minor peso medio dei pesci». Inoltre gli allevamenti in Scozia hanno avuto nel secondo trimestre una produzione inferiore al primo di riflesso a un raccolto anticipato, «per ridurre il rischio biologico». In generale i prezzi per il salmone fresco sono diminuiti e i minori volumi di produzione hanno pesato sui costi fissi del raccolto, ha aggiunto l’azienda che ha anche registrato «costi di mortalità straordinari nel trimestre», pari a 32 milioni di corone danesi nelle Faroe a causa di eventi accidentali e 43 milioni in Scozia, legati in parte a decessi virali. Su questo sfondo Bakkafrost ha abbassato il volume di produzione del 2023 nelle Isole Faroe a 63mila tonnellate, mentre ha mantenuto invariata a 30mila tonnellate le previsioni per la produzione in Scozia. La società annuncerà i conti del secondo trimestre il 22 agosto.