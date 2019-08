Crisi, si fa strada (tra molti ostacoli) un governo giallo-rosso tra M5S e Pd Gli ultimi due giorni del governo Conte sostenuto da M5s e Lega sembrano aprirsi con la concreta possibilità che la crisi abbia lo sbocco di un cambio totale di maggioranza in Parlamento per l’avvio di un esecutivo formato dal M5s e dal Pd di Emilia Patta

Gli ultimi due giorni del governo Conte sostenuto da M5s e Lega sembrano aprirsi con la concreta possibilità che la crisi abbia lo sbocco di un cambio totale di maggioranza in Parlamento per l’avvio di un esecutivo formato dal M5s e dal Pd. Con l’aggiunta della sinistra di Leu, delle Autonomie e forse anche di Forza Italia (importante l’apertura in questo senso di Matteo Renzi, che in un’intervista al Giornale dichiara di «avere nostalgia» di Silvio Berlusconi). Un esecutivo che relegherebbe la Lega di Matteo Salvini all’opposizione a tempo indeterminato: quasi una beffa per chi solo pochi giorni fa aveva aperto la crisi con l’obiettivo di tornare alle elezioni entro ottobre e fare il pieno di voti per governare «senza palle al piede».



Da qui la giravolta di Salvini, iniziata già in Senato il 13 agosto con la proposta di congelare la crisi per votare il 22 alla Camera l’ultimo sì alla riforma che taglia il numero dei parlamentari tanto cara al M5s e proseguita anche a Ferragosto e nei giorni successivi. Tant’è vero che la mozione di sfiducia contro Conte da presentare il 20 è sparita dall’orizzonte. «Farò di tutto per impedire che Renzi torni al governo», ripete Salvini dal suo buen retiro a casa di Denis Verdini, padre della sua fidanzata Francesca. Sembra sia stato lo stesso Verdini a consigliarlo di provare la riappacificazione con i pentastellati per puntare a un rimpasto ed uscire così dal cul de sac.

Evidentemente Salvini non si aspettava la proposta di Renzi, che controlla ancora la maggioranza dei gruppi parlamentari del Pd, di un esecutivo istituzionale che eviti intanto l’aumento dell’Iva e il rischio recessione e aveva puntato sulle divisioni del Pd e sulla volontà del segretario Nicola Zingaretti di tornare al voto senza apparecchiare «governicchi». Proposta, quella di Renzi, che ha in effetti spiazzato la stessa segreteria e che ha prodotto nei giorni seguenti il via libera a un governo di legislatura con il M5s da parte di vari big, da Dario Franceschini - che da sempre auspica un incontro con i pentastellati in funzione antisalviniana - fino ad Enrico Letta e a Romano Prodi. Zingaretti, in sintonia con il presidente del partito ed ex premier Paolo Gentiloni, continua ad avere più di una perplessità rispetto al dialogo in questa legislatura con il M5s e a preferire la strada del ritorno davanti agli elettori. Nonostante l’apertura a verificare «sotto l’ombrello del Presidente Mattarella» le condizioni per tale governo, le resistenze di Zingaretti e Gentiloni insomma restano. Anche perché non si fidano di Renzi, che potrebbe a breve far partire un suo progetto politico autonomo e poi staccare la spina – è il timore - al governo giallo-rosso, forte del numero dei parlamentari del Pd della sua area, in qualsiasi momento.

