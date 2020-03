Crisi siriana, ora i greci temono i profughi sulle isole turistiche

Il negoziato Putin-Erdogan

Nel negoziato di ieri, lungo sei ore - quello tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan - Mosca e Ankara hanno raggiunto un'intesa e ribadito che «non c'è una soluzione militare alla crisi in Siria».

Condiviso, inoltre, un altro principio: la sovranità e l'integrità territoriale del Paese “vanno rispettate”. L'incontro è terminato in un accordo che dovrebbe fermare i combattimenti nella zona di Idlib, nella Siria nord-occidentale. L'intesa prevede anche due misure aggiuntive per allentare la tensione: la creazione di un corridoio lungo 6 chilometri a sud e a nord dell'autostrada M4 (per un totale di 12 km) tra Latakia e Aleppo. Entro sei giorni un comitato tecnico dovrà “definire i dettagli”. Inoltre, dal 15 marzo dovrebbero essere attivati i pattugliamenti congiunti russo-turchi su un tratto dei questo stesso corridoio.



Va ricordato che tra Idlib e il confine russo-siriano si sta consumando un dramma: una vera e propria crisi umanitaria, con 3 milioni di persone coinvolte. A cui si sommano 3,6 milioni di profughi che il presidente turco Erdogan ha accolto. E' per questa ragione che Erdogan ha aperto i confini verso la Grecia, coinvolgendo l'Unione europea a cui ha prospettato la possibilità che si ripristini la rotta balcanica di migranti medio-orientali verso l'Europa . Secondo alcune fonti pare che siano stati offerti passaggi gratis verso la Grecia.