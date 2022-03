Crisi ucraina, 10 mosse per affrontare l’aumento di beni alimentari, bollette e carburante

6. Usa gli elettrodomestici nella maniera corretta

Il primo passo per risparmiare sulla bolletta della luce è utilizzare gli elettrodomestici nel modo corretto. Partiamo dal forno: consuma molto (quello a gas un po’ meno), ma se si fa una cottura combinata con fornelli o microonde si risparmia su tempi e bolletta; in alternativa è possibile valutare l’acquisto di un modello combinato. Vanno evitati i modelli più ingombranti, di larghezza 90, perché per scaldarli si usa il 150% di energia in più rispetto al modello da 60 cm. Il forno non va messo accanto al frigo e va pulito periodicamente (così non c’è bisogno di ricorrere a funzioni di pulizia che sono molto energivore). Si può sfruttare il calore latente o spegnere il forno 15 minuti prima che sia finito il tempo di cottura. È utile lasciare la teglia nel forno caldo fino a che il piatto non sarà pronto. Secondo elettrodomestico: la lavastoviglie. È opportuno usarla a pieno carico utilizzando il lavaggio eco anche se è più lungo. Se si ha fretta, utilizzare un programma normale, ma con temperature più basse ed escludere l'asciugatura (estremamente energivora). Frigorifero. Ecco le proposte: non inserire cibi caldi ed evitare di stare spesso con il frigo aperto (quando si sistema la spesa va usata se disponibile funzione dedicata). In più tenere il frigo ordinato garantisce migliori prestazioni perché circola più aria. E se il frigo non è un no frost, va sbrinato regolarmente il freezer. Lavatrice: anche in questo caso va usata sempre a pieno carico; scegliere temperature basse (30-40 °C) dato che i detersivi per il bucato sono efficaci e il programma eco. È utile inoltre verificare i consumi reali della lavatrice perché spesso la classe energetica dichiarata non va di pari passo con il reale profilo di utilizzo. Climatizzatori: vanno impostati a una temperatura non inferiore ai 6 gradi rispetto a quella dell'ambiente esterno. Se l'afa e l'umidità sono notevoli, ricorrere alla modalità deumidificatore (va effettuata una manutenzione periodica).Riempiendo e facendo lavorare a pieno carico i grandi elettrodomestici e quindi riducendo il numero di lavaggi si può risparmiare circa un euro al mese per ogni apparecchio. Tra lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie si tratta di circa 36-40 euro all'anno.

7. Scegli lampadine che consumano meno e quelle più indicate per ogni stanza

Lo sai che se compri la lampadina giusta puoi risparmiare sulla bolletta della luce? Ecco quali sono i 4 tipi di lampadine in commercio. Led: hanno bassi consumi, durano molto e sono quelle che consumano meno di tutte (spesa annua media di due euro per 1.000 ore). Alogene: emettono un colore simile alla luce naturale, ma consumano molto, (spesa annua media di 8 euro per 1.000 ore). Smart: in genere sono Led e hanno molte funzioni in più, come per esempio il telecomando, ma, anche se consumano poco, sono costose. Tubi, circoline e fluorescenti: sono efficienti e durature, anche se meno rispetto alle Led, ma ci mettono un po’ a scaldarsi (spesa annua media di 1,40 euro per 1.000 ore). Anche se si hanno lampadine efficienti, va spenta la luce quando non serve e sempre quando si esce dalla stanza, non è vero che le lampadine si danneggiano e risparmierai energia.

8. Preferisci la modalità “self” a quella “servito”

Potendo scegliere, la modalità self è sempre meno cara del servito, sia per benzina sia per gasolio. A titolo di esempio, il prezzo medio rilevato nella provincia di Prato è il caso in cui il differenziale a favore del self è massimo ed è del 9% circa.

9. Non fare rifornimento in autostrada e guarda sempre i prezzi esposti

Il prezzo medio in autostrada è sempre superiore al prezzo medio praticato nelle stazioni cittadine o sulle grandi strade non autostradali. In ogni caso, il mercato dei carburanti è un mercato locale e quindi bisogna valutare caso per caso. Ad esempio, le “pompe bianche” sono sinonimo di convenienza; tuttavia l'analisi Altroconsumo conclude che non sempre è così. Ci sono province in cui il prezzo medio per le pompe bianche è inferiore al prezzo medio generale (con risparmi anche del 4% circa), in altre, invece, il prezzo medio generale è inferiore rispetto al prezzo medio specifico delle pompe bianche. Per questo è sempre importante scegliere controllando i prezzi esposti.

10. Tieni l’auto in condizioni ottimali. Fai manutenzione

La manutenzione periodica suggerita dalla casa costruttrice, anche dopo il periodo di garanzia, consente di mantenere l'efficienza del motore e a minimizzare i consumi. In particolare se i componenti essenziali del sistema di accensione, iniezione ed alimentazione non lavorano in perfetta efficienza i consumi possono aumentare anche del 10-20%. Ecco qualche dritta, anche su questo punto. Filtri aria: devono essere cambiati o puliti periodicamente. L'intasamento del filtro causa incremento dei consumi fino al 10%). Olio: la sostituzione periodica è fondamentale per la vita del motore. Non sempre a sigla maggiore delle specifiche qualitative corrisponde un lubrificante di qualità migliore per tutte le auto: seguire quindi scrupolosamente le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione (anche per quanto riguarda la viscosità) per scegliere il tipo d’olio da impiegare. Va cambiato tenendo conto delle indicazioni della casa produttrice (in generale ogni 20–30 mila km): è inutile cambiarlo più spesso. Va verificato il livello almeno ogni 6 mesi, un consumo eccessivo richiede una verifica da parte del meccanico. L'olio ha potere lubrificante e pulente, la riduzione dei consumi con una corretta manutenzione è pari a circa il 1-3%. Emissioni: occorre controllare le emissioni, sono il primo indice di una carburazione non ottimale. Un'auto con emissioni fuori dalla norma ha in media un consumo di carburante aumentato del 4-5%, ma l'incremento dei consumi dipende fortemente dal tipo di problema. Se il sensore ossigeno è danneggiato oltre al problema dell'inquinamento i consumi possono aumentare fino al 40%. Pneumatici: sono importantissimi per la sicurezza, ma oltre al problema di sicurezza non tutti sanno che un pneumatico sgonfio, o meglio con un valore di pressione inferiore a quello ottimale, fa consumare di più e abbrevia la vita del pneumatico stesso. I pneumatici perdono “naturalmente” pressione per un valore di 0.2 bar ogni 2 o 3 mesi e altrettanto per l'abbassamento di ogni 10 gradi di temperatura. L’ 85% di tutte le perdite significative di pressione sono rappresentate da “piccole” perdite, diluite in periodi di ore, giorni o mesi e quindi non facilmente ed immediatamente identificabili. Il consumo di carburante aumenta dell’ 1-2% ogni 0.2 bar di sottogonfiaggio. È importante controllare periodicamente anche la convergenza per evitare inutili sprechi di carburante. Quando è possibile, lasciare l’auto e utilizzare mezzi più leggeri (moto, scooter, bici), magari elettrici. O, se il tempo a disposizione e le distanze lo consentono, andare a piedi.