Caro benzina, stretta sul 5G, piano profughi: tutte le misure approvate dal Governo

Taglio delle accise sui carburanti per 25 centesimi al litro per 30 giorni fino al 30 aprile. Venti milioni all'autotrasporto per ridurre il costo dei pedaggi autostradali. Bonus fiscale sul gasolio a sostegno dei pescherecci. Prelievo sugli extraprofitti esteso a tutte le compagnie energetiche. Estensione del credito di imposta già previsto nel secondo trimestre per energivori e gasivori anche alle altre imprese per l'acquisto di emergia elettrica e gas. Rateizzazione delle bollette anche per le imprese. Possibiltà di ricorrere fino a tre cessioni anche per i bonus energetici. Arriva bonus sociale elettricità e gas.

Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge con le misure per far fronte ai rincari dell’energia elettrica e dei carburanti (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina). Nel pacchetto approvato anche soluzioni sul fronte del lavoro, con un nuovo intervento sulla cassa integrazione: vengono stanziati altri 150 milioni ed estesi gli sgravi. Previste anche misure per l'accoglienza umanitaria a seguito della crisi in Ucraina.

Il decreto ministeriale (Mef-Mite) che attiva il meccanismo dell’accisa mobile sulla benzina, abbassando di 10 centesimi il costo alla pompa, entrerà in vigore all’inizio della prossima settimana. Secondo quanto si è appreso, infatti, il decreto è pronto ed è anche già stato bollinato dalla Ragioneria. Mentre per tutte le altre misure, che sono invece contenute nel decreto legge, bisognerà aspettare un po’ più di tempo prima di vederne la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ecco, in sintesi, le nuove misure.

