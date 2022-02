Crisi Ucraina, dalla Carta Onu all’atto finale di Helsinki: le regole del diritto internazionale violate dalla Russia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’operazione russa in territorio ucraino ordinata da Vladimir Putin, con mezzi corazzati e truppe di terra che avanzano in una morsa verso le principali città e centri abitati, viola alcune norme del diritto internazionale. La principale, quella che regola l’uso della forza nelle relazioni internazionali, è la Carta delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 24 ottobre del 1945 (in particolare l’articolo 2, al paragrafo 4). Emerge poi una violazione di una risoluzione approvata dall’Assembea generale delle Nazioni Unite nel 1970 sui “principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con al Carta delle Nazioni Unite”. L’aggressione russa è inoltre in violazione anche con quanto disposto dall’Atto finale di Helsinki, formalizzato nell’ambito della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (Csce) del 1972.

A delineare il quadro delle regole violate è Natalino Ronzitti, professore emerito di Diritto internazionale presso l’università Luiss (Roma) e consigliere scientifico dello IAI, l’Istituto affari internazionali. Ronzitti nel 2017 ha pubblicato un testo che è considerato uno dei principali di manuale di approfondimento sul tema: “Diritto internazionale dei conflitti armati” (editore Giappichelli).

La norma pilastro: la Carta delle Nazioni Unite

La norma principale da prendere in considerazione - spiega Ronzitti - è la Carta delle Nazioni Unite (articolo 2, paragrafo 4). In base a questa disposizione, infatti, gli Stati devono astenersi nell’ambito delle relazioni internazionali da minacciare o usare la forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato. Nella Carta vanno distinte le disposizioni relative all’uso della forza, che chiamano in causa gli Stati individualmente considerati, da quelle relative al sistema di sicurezza collettiva che fa capo al Consiglio di sicurezza. Al primo gruppo appartengono le disposizioni che stabiliscono un divieto generale di usare la forza nelle relazioni internazionali (è il caso dell’articolo 2, paragrafo 4), mentre le eccezioni hanno per oggetto la legittima difesa individuale e collettiva (articolo 51) e le azioni contro Stati ex nemici (articoli 53, paragrafo 1 e 107 della Carta).

L’Atto finale di Helsinki

E l’Atto finale di Helsinki? «Sì - risponde Ronzitti - . Non è un documento che abbia valore giuridico, nel senso che non è un trattato, però ripete norme di diritti consuetudinario, tra cui i principi della Carta delle Nazioni Unite, e per questo ha un valore. Vengono in considerazione due principi: quello sul non uso della forza e l’altro per cui non possono essere cambiate le frontiere mediante il ricorso alla forza».

La risoluzione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati del 1970

Ci sono poi le Dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questi documenti, se da una parte costituiscono delle mere raccomandazioni, sebbene adottate in forma solenne, hanno assunto un’importanza considerevole. È il caso della risoluzione n.2625 sulle relazioni amichevoli (1970), della numero 3314 sulla definizione di aggressione (1974) e della 42/22 del 1987 per quanto riguarda il rafforzamento dell’efficacia del principio del non ricorso alla forza nelle relazionin internazionali. Ronzitti si sofferma in particolare sulla «dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, che è una risoluzione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 ottobre del 1970: là c’è un principio fondamentale, che è il divieto della guerra di aggressione. Il punto fondamentale è il seguente: oramai l’aggressione internazionale è diventata non solo un illecito dello Stato, ma anche un crimine internazionale dell’individuo, e in particolare dell’élite al potere. Questa definizione di aggressione come crimine internazionale è stata stabilita con un emendamento allo Statuto della Corte penale internazionale, però la Russia come anche l’Ucraina non hanno ratificato lo statuto della Corte penale internazionale. Non solo loro, anche gli Usa e la Cina. Dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu, solo la Francia e il Regno Unito hanno ratificato lo statuto della Corte penale internazionale».