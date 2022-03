Crisi Ucraina, dai contratti di filiera all’accumulo dell’acqua piovana, le 5 mosse dell’Italia per un’autonomia alimentare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una strategia in cinque mosse che l’Italia potrebbe mettere in campo per sostenere il settore agroalimentare piegato dagli effetti della guerra in Ucraina e puntare verso l'autosufficienza. La delinea il presidente della Coldiretti Ettore Prandini che mette in evidenza l'impatto a valanga sulle quotazione delle principali commodities agricole del prezzo alle stelle di gas e petrolio. A livello europeo, servono interventi urgenti e scelte strutturali per rendere l'Europa e l'Italia autosufficienti dal punto di vista degli approvvigionamenti di cibo. Per questo, sempre secondo la Coldiretti, vanno riviste alcune misure della nuova Politica agricola comune e in particolare della strategia Ue sulla diversificazione come per esempio l'obiettivo di destinare il 10% a terreni incolti.

Da dove partiamo

L’Italia è deficitaria su molti fronti per quando riguarda il cibo: produce appena il 36% del grano tenero che le serve, il 53% del mais, il 51% della carne bovina, il 56% del grano duro per la pasta, il 73% dell'orzo, il 63% della carne di maiale e i salumi, il 49% della carne di capra e pecora mentre per latte e formaggi si arriva all'84% di autoapprovvigionamento.

Le cinque soluzioni

1) La prima azione è di attivare i contratti di filiera tra agricoltori ed industrie che oggi contano su 1,2 miliardi di risorse finanziarie del Pnrr. Possono essere uno strumento vitale per tutti i principali prodotti, dal grano al latte, dalla carne all’olio.

2) Altra priorità sono le nuove norme di contrasto alle pratiche sleali attive da gennaio. Si tratta, spiega Coldiretti, di comportamenti che contrastano con i dettami della legge a partire da prezzi riconosciuti agli agricoltori inferiori ai costi. La normativa prevede molte altre forme di tutela, dall'obbligo di contratti scritti al divieto di scaricare sui produttori le offerte promozionali.

3) Va intensificata la lotta alla fauna selvatica che oggi, spiega Coldiretti, rappresenta una minaccia oltre che per gli uomini anche per i raccolti e che negli anni ha costretto molti agricoltori ad abbandonare i campi. Bisogna dunque recuperare tutti i terreni fertili.