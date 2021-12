Crisi Ucraina e forum democrazia: Biden aumenta la pressione su Russia e Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È previsto per la giornata di oggi un nuovo round di colloqui del presidente Usa Joe Biden sul tema dell’Ucraina. Questa volta l’interlocutore sarà il presidente Volodymyr Zelenskyy e il compito sarà solo leggermente più agevole rispetto al faccia a faccia virtuale con Vladimir Putin. Sul tavolo, infatti ci sono questioni molto delicate da far digerire a Kiev. Dopo aver parlato con Zelenskyy, Biden ha anche in programma di informare i leader di nove membri della Nato nell’Europa orientale e si è confrontato nuovamente con Italia, Francia, Germania e Regno Unito: un passaggio previsto, nell’ambito del coordinamento di fronte alle crescenti minacce russe al confine ucraino.

Kiev nella Nato non all’ordine del giorno



Da un lato il presidente Usa ha minacciato sanzioni pesantissime e mai viste nel caso in cui la Russia dovesse invadere l’Ucraina. Ma l’azione diplomatica più delicata – di qui il confronto con i partner Nato – sarà, da un lato, far capire chiaramente a Kiev che un ingresso nell’Alleanza atlantica non è all’ordine del giorno, dall’altro che la stessa Ucraina dovrà fare delle concessioni sull’autonomia delle aree orientali del paese ormai nelle mani dei separatisti da anni. Inoltre, sembra da escludere totalmente l’eventualità dell’invio di truppe Usa sul suolo ucraino.

Loading...

Diplomazia complessa

Biden, insomma, si sta muovendo su un complesso terreno diplomatico con l’obiettivo di raffreddare un fronte ora estremamente caldo, dopo le segnalazioni di intelligence e le denunce di Zelenskyy circa la decisione russa di ammassare truppe al confine con l’Ucraina.

Come sottolineano alcuni analisti, l’Ucraina –che ha profondi legami culturali e storici con la Russia – negli ultimi anni ha cercato una più stretta integrazione con l’Occidente e punta all’adesione alla Nato. Tuttavia l’Alleanza pur avendo aperto alla possibilità in questa direzione non ha fissato una tempistica, e questo anche prima dell’attuale crisi.

Status quo delicato

Il presidente russo Putin ha più volte ribadito che l’Ucraina nella Nato sarebbe una minaccia inaccettabile per la Russia. E questo lo sanno bene anche gli Stati Uniti e gli altri paesi membri dell’Alleanza: in fondo tutti sono consapevoli che modificare lo status quo oltre a essere estremamente pericoloso è anche pressoché impossibile senza gravi conseguenze. Così, l’appoggio occidentale si è sviluppato soprattutto nel sostegno fornito per rendere più efficaci le difese e le capacità militari di Kiev dopo l’annessione della Crimea da parte di Mosca e gli scontri con le forze separatiste nella regione del Donbass.