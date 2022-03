Crisi Ucraina, via al piano accoglienza: per i primi profughi 91.500 posti pubblici o in famiglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il piano per l’accoglienza dei profughi ucraini parte da 91.500 posti. Oltre alle 16.500 nuove disponibilità ricavate nei Cas (centri di accoglienza straordinaria) e nel Sai (sistema accoglienza e integrazione), gestiti dai Comuni, il decreto legge varato venerdì dal Consiglio dei ministri prevede di coprire interventi per altre 75mila persone. E un rimborso a Regioni e Province autonome per l’accesso ai servizi sanitari di almeno 100mila ucraini in fuga dalla guerra.

Il tutto nella cornice della protezione temporanea europea per gli sfollati, prevista dalla direttiva 2001/55/Ce e attivata per la prima volta il 4 marzo scorso, proprio per far fronte all’emergenza Ucraina iniziata il 24 febbraio con l’invasione del Paese da parte della Russia. In base alla direttiva, le spese per l’accoglienza degli sfollati sono a carico della Ue, che ha già messo in campo – come ha detto la commissaria alla Coesione, Elisa Ferreira – 10 miliardi di euro. Fondi che andranno ripartiti tra i vari Paesi europei che ospitano gli sfollati, Polonia in testa. Dall’inizio dell’emergenza sono oltre tre milioni le persone uscite dall’Ucraina, e ben due milioni sono in Polonia. I profughi arrivati in Italia fino a venerdì erano quasi 54mila, prevalentemente donne e bambini, ma si stima un flusso fino a 700mila persone (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì 14 marzo).

Loading...

L’ultimo decreto prevede – in aggiunta ai posti già ricavati con interventi precedenti nei Cas e nel Sai – ulteriori forme di accoglienza individuate dalla Protezione civile, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, per 15mila persone, fino al 31 ottobre 2022.

Inoltre, sempre la Protezione civile potrà definire aiuti per 60mila titolari della protezione temporanea Ue che abbiano trovato una sistemazione autonoma, per la durata di 90 giorni dall’arrivo in Italia.

Terzo settore in prima linea

A definire i dettagli delle prestazioni legate alla protezione temporanea Ue sarà un Dpcm che è in fase di preparazione.