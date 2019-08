#crisidigoverno diventa topic trend: tweet fra vignette e sfottò In poche ore 15.000 tweet fra il serio e il faceto: Spinoza: «++ Calciomercato: Di Maio verso il ritorno al San Paolo +++»

Lo strappo con i Cinque stelle era una rottura annunciata. E confermata dalla dichiarazione di Matteo Salvini che non lascia dubbi: «Ci sono solo elezioni». Inutile andare avanti a «colpi di no e litigi». E #crisidigoverno diventa topic trend su Twitter. In poche ore 14.000 tweet fra il serio e il faceto.

Vignette e sfottò

Spinoza: «++ Calciomercato: Di Maio verso il ritorno al San Paolo +++». Guglielm Hotel sfodera una vignetta dove il capo dello Stato dice a Matteo Salvini: «Risolvi questa crisi o torna Monti». Per Mmax: «Non è proprio rimpasto...è più voglia di un governo tecnico». D’art Agnan invoca il direttore del Tg di La7 : «Mentana ora da qualunque posto sia in vacanza. #CrisiDiGoverno». Tweet corredato da una gif di Forrest Gump che corre a perdifiato. Pamela alza i toni: «Salvini è stato chiaro: vuole la testa di Toninelli. La #CrisiDiGoverno è scattata perché nessuno è riuscito a trovarla». Darco è preoccupato per il portavoce di palazzo Chigi: «Ma al ferragosto di Casalino non ci pensa nessuno? Rovinarglielo per due anni consecutivi mi sembra una bastardata. #CrisiDiGoverno».

Il compleanno di Conte

Al centro i molti tweet il compleanno di Conte, che proprio oggi ha compiuto 55 anni. Giorgio: «Quando il giorno del tuo compleanno vuoi uscire prima dall'ufficio, ma Salvini apre la #CrisiDiGoverno». Per Zingaro felice «la #CrisiDiGoverno è il regalo di @matteosalvinimi per il compleanno di @GiuseppeConteIT». Pryntyl canta una canzone: «Vattene amore, mio barbaro invasore, credi di no sorridente truffatore. Vattene un po' che pace più non avrò né avrai. #CrisiDiGoverno». Fabio mette i politici sul tagatà: «Qui è quando i deputati Grillini si allenano per affrontare la crisi di governo. #CrisiDiGoverno». El Manga: «Fatemi indovinare, la prossima #finanziaria non la fanno loro. Strano. #CrisiDiGoverno».