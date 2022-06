Crisostomo (Enel): «Economia circolare, il tesoro più ricco del nostro Paese»

Per il presidente nell’intero processo un ruolo cruciale lo avrà la digitalizzazione. Rita D’Ecclesia, docente di finanza quantitativa presso La Sapienza, ha tracciato un quadro su come si stanno costruendo i rating Esg, che saranno sempre più cruciali, ad esempio, per l’accesso delle imprese al credito. «Ci sono metodi diversi – ha detto - alcuni fanno report di dettaglio su ognuna delle tre lettere. Le questioni di fondo però restano aperte: come si arriva ai risultati? Come si fa a valutare quanto un’impresa è impegnata sugli obiettivi? Il giudizio dato deve tenere assieme elementi quantitativi e qualitativi e non è semplice».

Marcello Lunelli, vice presidente Ferrari fratelli Lunelli ha spiegato come l’adozione del bilancio di sostenibilità nel 2020 abbia portato una rivoluzione anche per l’azienda del settore vinicolo. «Misurare le performance aziendali ha segnato un cambio di ragionamento - ha detto -. Ci siamo accorti che siamo virtuosi in tanti aspetti, ma indietro su altri che pensavamo di aver interiorizzato.

La misurabilità delle performance aziendali comporta sicuramente il cambio totale di visione di ogni azienda. I settori esterni, come la finanza ma anche la politica, devono spronare le imprese verso comportamenti virtuosi». Maria Porro, presidente del Salone del Mobile e di Federlegno, ha raccontato l’esperienza di una filiera di 70 mila imprese, un settore che vale 49 miliardi, 290 mila addetti e rappresenta il 4,7% del settore manifatturiero e che, attraverso la federazione, ha sviluppato un percorso per l’economia circolare con Symbola.

«Tra i temi chiave c’è la formazione, servono manager preparati per fare i bilanci di sostenibilità - ha spiegato -. Ma l’economia circolare è cruciale e per questo avremo uno spazio dedicato nel Salone del Mobile» che aprirà i battenti nei prossimi giorni. «C’è la sfida dei materiali: i pannelli sono prodotti con materiali di riciclo, mentre per le imbottiture, ad esempio, sulle schiume plurietaniche c’è un percorso importante da fare, con la creazione di nuovi materiali che considerino la questione del fine vita prodotti».

All’evento hanno preso parte Simona Fontana, del centro studi Conai e Mauro Fedele presidente cooperativa Dringreen. Simona Bonafè, europarlamentate Pd, esperta su iniziative di economia circolare della Ue, ha spiegato che la prossima settimana il parlamento europeo comincerà a votare sul pacchetto Fit for 55, che mette al bando i motori a scoppio dal 2035. Ha ricordato il ruolo delle batterie e l’importanza di riuscire a portare in Italia, oltre che una gigafactory, anche la catena del valore del fine vita delle batterie