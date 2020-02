Cristiano Ronaldo compie 35 anni, campione pop tra mito e contraddizioni Manchester, Madrid, Torino: le città in cui CR7, lontano dal suo Portogallo ha vinto, dominato, costruito il suo mito. Ma il cuore è nella sua isola natale, Madeira di Dario Ricci

(Juventus FC via Getty Images)

Un campione. Anzi, di più e meglio: un’icona. Più precisamente: uno specchio che riflette l’epoca in cui è immerso, e che in essa si riflette. Se un rammarico c’è, nel celebrare i primi 35 anni di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, è di non poterlo vedere oggi ritratto, scomposto e moltiplicato in un’opera di Andy Wharol , come Marylin, Muhammad Alì, Che Guevara.

Causa ed effetto della post-modernità, CR7, in un’alternanza continua tra perfezione e asimmetria, controllo e furia, sublime bellezza e inadeguatezza. Per questo Cristiano attira su di sé sguardi, microfoni, penne e taccuini, magnete potentissimo e altrettanto potente forza centrifuga nel respingere tutti noi, comuni mortali, che dalla sua luce calcistica siamo al tempo stesso riscaldati e abbagliati. Perché in fondo, in CR7 e nella sua sublime imperfezione, si rispecchia l’attitudine di un’epoca, di un tempo, di ognuno di noi.



Accumulo

Chiariamo subito: Cristiano Ronaldo è tra i dieci più forti calciatori della storia del gioco. Per pochi è al decimo posto, per alcuni tra i primi cinque, per molti sul podio di ogni epoca. Considerazione diffusa e generale, ma che a Cristiano non può bastare. Perché? Il motivo non raggiunge il metro e 70 di altezza, è nato in Argentina, è mancino e veste una maglia blaugrana. E ha un nome universalmente riconosciuto, proprio come quello di CR7: cioè Lionel Messi, al secolo “La Pulce”. Un “imprevisto”, Messi, con cui Cristiano non si è mai fino in fondo rassegnato a convivere, lui nato e cresciuto per essere l’unico, e il migliore di tutti, e con un ipotizzato considerevole vantaggio sul resto della compagnia pedatoria.

Eccola quindi la prima, e forse più evidente “a-sintonia” del “sistema-Ronaldo”: la voglia di essere il più grande che rasenta l’assoluta certezza, ma che si concretizza poi in una continua ricerca di conferma, fino al paradosso, all’ossessione. Gorgo profondissimo in cui siamo precipitati tutti, noi operatori della comunicazione, pronti a celebrarne il millesimo fallo laterale contro la Civitanovese, come condividessimo con lui l’assoluta necessità di incoronarlo Il Migliore, vittime inconsapevoli di questa smania di certezza, che invero mai si potrà avere in uno sport che ha in due strumenti di per sé non definitivamente controllabili (due piedi, una palla) la sua stessa natura.

E allora eccola la pioggia di numeri, di record, di primati, di coppe, targhe, trofei e onorificenze. «Una cascata di cifre e metalli che chissà, magari serve appena anche a nascondere una sottile e sublimata forma di insicurezza – azzarda Fabrizio Gabrielli, autore di “Cristiano Ronaldo. Storia intima di un mito globale” edito da 66thand2nd -, come il mito abbia sempre e continuo bisogno di vedersi rinsaldato, riconfermato nella propria convinta assolutezza, e senta contemporaneamente la necessità che la propria grandezza venga garantita e confermata dalla collettività che lo circonda e in cui è immerso».