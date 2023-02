Criteri Esg sempre più centrali nelle decisioni di investimento

Sono state previste delle specifiche cause di omissione delle indicazioni richieste qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie rispetto alla value chain, nonché nel caso in cui la relativa divulgazione possa gravemente compromettere la posizione commerciale dell’impresa, purché la suddetta esclusione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e dell’impatto della sua attività.

Per promuovere la comparabilità tra le informazioni fornite dalle imprese, la Commissione adotterà specifici atti delegati ad integrazione della Csrd, stabilendo princìpi di rendicontazione di sostenibilità che precisino i dati che le imprese sono tenute a comunicare – anche alla luce del settore di riferimento – nonché la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni. Tali princìpi dovranno essere redatti nel rispetto del principio di proporzionalità, evitando di imporre alle imprese oneri amministrativi eccessivi, anche tenendo conto di eventuali attività svolte a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità.

In linea con tale impostazione, la deadline prevista per l’applicazione delle misure attuative della Csrd da parte degli Stati membri sarà scaglionata sulla base del criterio dimensionale: si partirà dagli esercizi aventi inizio dal 1 gennaio 2024 per le grandi imprese che superino i 500 dipendenti occupati in media durante l’esercizio, per concludere con gli obblighi in capo alle Pmi quotate, applicabili agli esercizi aventi inizio dal 1 gennaio 2026.

L’estensione degli obblighi di rendicontazione e la previsione di standard di riferimento per l’esposizione dell’informativa di sostenibilità sembrano consolidare la tendenza che vede le tematiche Esg divenire parte integrante non solo della vita delle imprese e dei relativi stakeholder, ma anche e soprattutto delle decisioni di investimento. Presto tutte le principali società saranno tenute a esporre informazioni comparabili in merito alle questioni di sostenibilità e all’incidenza di queste sul proprio modello di business, con tutto quello che ne discende in termini di appetibilità e competitività.

Sembra, pertanto, ragionevole presumere che questi dati svolgeranno un ruolo di sempre maggiore rilevanza nella valutazione delle imprese da parte degli investitori e degli stakeholder e che la più ampia diffusione dell’informativa sulle questioni di sostenibilità contribuirà ad aumentare la sensibilità degli operatori nella rilevazione, tra l'altro, di pratiche di greenwashing.