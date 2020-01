Criteri di precedenza e diritti

(ANSA)

Non di rado capita che alcune scuole abbiano un eccesso di richieste di iscrizione. Al momento della scelta è sempre bene informarsi, perciò, sui criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto che vanno dalla presenza di altri fratelli e/o sorelle nella stessa scuola, alla vicinanza fra l'istituto individuato e la propria abitazione alla presenza di particolari condizioni familiari. Ciascun istituto può individuare in modo del tutto autonomo questi criteri. Che valgono a parità di punteggio, per creare un ordine di priorità fra gli alunni che richiedono l'iscrizione. Non vale, come criterio di precedenza, la data di presentazione della domanda. Il ministero sconsiglia poi il ricorso a sorteggi o a test selettivi in ingresso.