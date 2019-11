Criteri di valutazione più efficaci negli atenei di Fabio Beltram

(© Walter Zerla)

3' di lettura

L’attuale sistema di valutazione delle università trae origine della riforma del 2010 (legge Gelmini). A valle di questa, alcune decine di decreti hanno definito le procedure per la valutazione di vari aspetti dell’attività degli atenei. Gli atenei sono così accreditati, autorizzati ad attivare corsi, e, soprattutto, finanziati.

In questi processi in aggiunta al ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (Miur) vi è un secondo attore: l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur). Le procedure messe in opera da Miur e Anvur hanno ricevuto numerose critiche e in alcuni casi è stata messa in discussione la stessa opportunità che processi valutativi esistano. Queste questioni sono particolarmente attuali: nella maggioranza vi sono forze politiche che hanno fatto proprie alcune di queste critiche e le stanno ora portando nell’agenda di governo.

È utile premettere che l’autonomia universitaria rende indispensabile una puntuale analisi della performance degli atenei per fornire a Miur e organi di governo degli atenei gli strumenti per decisioni informate. Questa necessità però non deve giustificare qualunque procedura valutativa: anche la valutazione deve essere valutata.

I capisaldi dell’attuale architettura valutativa sono Ava (autovalutazione, valutazione e accreditamento) e Vqr (Valutazione della qualità della ricerca).

Ava definisce i requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento delle tre funzioni di un ateneo: formazione, ricerca, trasferimento di conoscenze alla società (la terza missione). Ava è utile quando fornisce raccomandazioni e strumenti affinché aumentino efficacia e successo degli atenei. Nell’implementare le linee guida europee, però, un’eccessiva attenzione a processi e protocolli ha offuscato l’attenzione all’effettiva performance delle università: sceglieremmo un chirurgo in base all’accuratezza della modulistica pre-operatoria? C’è quindi il pericolo di uno strabismo di valutazione: in alcuni casi dipartimenti con una performance Vqr di alto livello sono stati valutati in Ava peggio di dipartimenti i cui risultati Vqr erano drasticamente inferiori, proprio a causa dell’incompletezza delle procedure interne (che, evidentemente, non determinano univocamente la performance...).