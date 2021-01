Croazia: nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.3,ancora vicino Petrinja La terra ha tremato intorno alle 18 (stessa ora italiana) con epicentro non lontano dalla località a sudest di Zagabria già colpita dal violento sisma del 29 dicembre scorso

Terremoto in Croazia, una scossa pazzesca "come nei film"

La terra ha tremato intorno alle 18 (stessa ora italiana) con epicentro non lontano dalla località a sudest di Zagabria già colpita dal violento sisma del 29 dicembre scorso

Torna la paura del terremoto in Croazia, già colpita duramente il 29 dicembre scorso: una nuova scossa intorno ai 5.0 di magnitudo è stata avvertita nel pomeriggio con epicentro a sud est di Zagabria, in Croazia. Lo riferiscono i media locali. La nuova forte scossa di terremoto in Croazia è stata di magnitudo 5.3 e si è registrata nel pomeriggio intorno alle 18 (stessa ora italiana) con epicentro non lontano da Petrinja, la località a una cinquantina di km a sudest di Zagabria rimasta semidistrutta per il violento sisma 6.4 del 29 dicembre scorso. Ne danno notizia i media regionali.

Scossa avvertita anche a Trieste

La nuova scossa registrata in Croazia è stata rilevata anche dai sismografi di Trieste. Nel capoluogo giuliano il terremoto è stato avvertito in più quartieri. Secondo quanto riporta la Protezione civile Fvg, la scossa si è verificata alle 18:01 ed è stata di magnitudo: 5.2 (ML Richter), alla profondita' di 15 chilometri a 47 chilometri a Sud-Sud-Est di Zagabria (Croazia).

Sciame sismico mai arrestato

La nuova forte scossa si è registrata mentre nell'intera zona del cratere - che oltre a Petrinja comprende il capoluogo regionale Sisak, Glina, Majske Poljane - sono in pieno svolgimento le operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, con massiccio arrivo di aiuto anche dall'estero, Italia compresa. Dalla violenta scossa 6.4 del 29 dicembre lo sciame sismico non si è mai arrestato, con scosse anche di magnitudo 4. Secondo dati diffusi dalle autorità croate, nella regione interessata dal sisma sono almeno 22 mila le case e gli edifici danneggiati. Il 20% degli 8.743 edifici ispezionati finora sono stati completamente distrutti. Le persone colpite sono complessivamente 116 mila, delle quali 66 mila hanno subito danni. Delle 56 scuole ispezionate, 23 sono agibili, dieci lo sono in parte, mentre 21 sono inutilizzabili, totalmente o in parte. Gli sfollati vengono ospitati in tende della protezione e container e unità abitative