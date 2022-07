Crochet, il trend che tutti sentono di dover seguire, dal fast fashion all’alta moda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Corsi e ricorsi, eterni ritorni, onde sotterranee che emergono come maree e più o meno lentamente si ritirano: la moda – ci perdoni chi non la tiene in grande considerazione – a volte si può spiegare solo facendosi aiutare da concetti familiari a filosofi e storici. Perché i cambiamenti nel modo di vestirci, quando, come in Occidente, siamo liberi di scegliere cosa comprare e cosa indossare, non sono quasi mai di facile interpretazione. E ancora più difficilmente sono prevedibili. Ma restano uno specchio della contemporaneità.

La crochet-mania

Da almeno quattro stagioni (intese nel senso “modaiolo”, cioè primavera-estate e autunno-inverno), ovvero da almeno due anni, il crochet (uncinetto) è ovunque: ogni marchio, dal fast fashion all’alta moda con i suoi pezzi unici, e ogni prodotto, dai costumi da bagno alle scarpe, passando ovviamente dalle borse, dall’abbigliamento ai bijoux, propone una variazione sul tema. Con materiali diversi, oltre ai classici cotoni e filati, e con fatture variamente sofisticate, che partono da un autentico fatto a mano a prodotti più industriali. Enormi quindi pure le variazioni di prezzo, da pochi euro a migliaia (e anche molto di più, nel caso dell’alta moda).

Incontro di domanda e offerta

Se così tanti marchi decidono di inserire nelle rispettive collezioni una parte in crochet, significa ovviamente che si tratta di prodotti di successo, che chi lo ha fatto prima di loro ha venduto bene ec’è una certa sicurezza di vendere altrettanto bene. Ma non è solo questo: idealmente nessun marchio vorrebbe “arrivare secondo” con una grande idea, con una proposta che incontra il favore del pubblico. Non parliamo ovviamente di chi copia in modo fraudolento, ma di chi non resiste alla tentazione di proporre una “sua versione” di un prodotto che un “rivale” sta vendendo con successo. Sempre in teoria, ogni grande marchio ha a disposizione uffici stile con decine e decine di creativi e non dovrebbe mai sentire il bisogno di copiare l’idea di altri.

Il “furto di creatività”

Fu proprio questa una delle più grandi obiezioni e critiche mosse ai giganti del fast fashion all’inizio degli anni duemila: il loro segreto – secondo, appunto, i marchi protagonisti delle settimane della moda – era di guardare le sfilate, che la tecnologia ha reso fruibili (oggi davvero in tempo reale) e poi copiare, più o meno spudoratamente. Con un vantaggio temporale di mesi: perché i grandi marchi erano ancora ancorati alle logiche di stagione (far sfilare una collezione che nei negozi sarebbe arrivata solo sei mesi dopo) e costretti da quelle di produzione, che per mantenere una certa qualità ha tempi per forza lunghi. Le aziende del fast fashion, Inditex ed H&M in primis, erano in grado (lo sono ancora, ovviamente) di abbreviare il time-to-market in modo impensabile per l’industria della moda tradizionale. In quel tempo, così vicino ma anche così lontano, Miuccia Prada disse più volte che non «aveva nulla contro il fast fashion», inteso come, appunto, rivoluzione dei tempi di produzione e riassortimento costante dei punti vendita. Quello che la infastidiva era il “furto” di creatività.

Il precedente della “borsa con le orecchie”

Nel 2010 Celine lanciò la borsa Trapeze. All’epoca il marchio del gruppo Lvmh era disegnato da Phoebe Philo (arrivata due anni prima da Chloè), aveva come ceo Marco Gobbetti (poi autore del rilancio di Burberry e ora impegnato in quello di Ferragamo) e nel logo Celine era ancora scritto con l’accento (é) sulla prima e (accento rimosso dall’attuale direttore creativo Hedi Slimane). La borsa diventò dal suo esordio la “it bag” di stagione, un successo enorme per il marchio, ma comunque limitato, per due ragioni: le dimensioni del marchio stesso e il costo della borsa (intorno ai mille euro nella sua versione più semplice). Un primo sintomo del successo furono i falsi: proprio perché era una borsa di lusso, solo una (piccola) parte di appassinate di borse o di moda potevano permettersi l’originale. Per qualche mese non c’era mercatino di strada, illegale o apparentemente legale, che non offrisse un assortimento di Trapeze (qui sotto, uno “schema” della borsa, per chi non l’avesse presente).