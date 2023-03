Crociere, nel 2023 passeggeri da record in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriveranno quasi a 13 milioni i passeggeri movimentati durante il 2023, nei porti italiani, dalle compagnie crocieristiche. E la crescita continuerà anche nel 2024. A presentare le previsioni per il prossimo biennio è Sergio Senesi, presidente di Cemar agency network, nell’ambito del Seatrade Cruise Global, in corso a Fort Lauderdale.

Secondo il numero uno dell’agenzia marittima, che rappresenta alcune delle principali società di navigazione, l’anno in corso segnerà un record per l’Italia delle crociere che, archiviata la pandemia, ha ripreso a crescere a ritmo sostenuto. «Abbiamo ricevuto e analizzato - dice Senesi - forti segnali di crescita, in particolare per quanto riguarda il numero dei passeggeri movimentati nei porti italiani, rispetto alle toccate nave».

Crescita marcata nel 2023

Secondo le previsioni di Cemar, al termine del 2023, saranno circa 12,8 milioni i passeggeri movimentati nei porti della penisola (+37,6% rispetto al 2022 e +9,2% rispetto al 2019, ultimo anno prepandemia). Le “toccate nave” negli scali tricolori saranno, invece, leggermente inferiori a quelle registrate nel 2022: 4.915 contro le 4.955 dell'anno precedente. Il che indica che le navi utilizzate sono sempre più grandi.

Saranno, infine, 168, secondo Cemar, le navi in transito nelle acque italiane, in rappresentanza di 52 compagnie di navigazione.I porti italiani coinvolti nel traffico crocieristico saranno 72. Proseguirà il primato di Civitavecchia (2,8 milioni di passeggeri), seguita, a pari merito, da Genova (1,4 milioni) e Napoli (1,4 milioni).

La top ten dei porti

Tra i primi 10 porti Cemar mette, in ordine decrescente, Savona, La Spezia, Palermo, Messina, Livorno, Venezia e Trieste. Per quanto riguarda il traffico crocieristico su base regionale, la Liguria (con 3,2 milioni di passeggeri nei suoi porti) si conferma prima in classifica, oltre ad essere la regione in cui si concentra l’83% delle agenzie che gestiscono gli scali delle navi da crociera in Italia. Seguono il Lazio (2,9 milioni), la Campania (1,6 milioni) e la Sicilia (1,5 milioni).