Crociere, Costa e Msc annullano le partenze dall’Italia Neil Palomba: «Il nostro impegno è quello di garantire il massimo supporto alle autorità e alla comunità italiane» di Raoul de Forcade

Il decreto “Restate a casa” ha avuto ricadute immediate sul comparto crocieristico. Costa ha annunciato che le crociere in corso faranno scalo

nei porti italiani solo per consentire sbarco e rientro a casa degli ospiti attualmente a bordo. Le crociere successive con partenza dall'Italia sono annullate sino al 3 aprile. Msc Crociere, da parte sua, per ora ha annullato, in seguito ai provvedimenti del Governo, la crociera in partenza da Genova con la nave Msc Opera.

«Come compagnia italiana e unico operatore di crociere battente bandiera italiana - afferma Neil Palomba, direttore generale di Costa - il nostro impegno è quello di garantire il massimo supporto alle autorità e alla comunità italiane in questo sforzo straordinario per affrontare l’attuale situazione di emergenza».

La compagnia, spiega una nota, «sta provvedendo a informare gli ospiti interessati, offrendo loro un credito per una futura crociera, in modo che possano godere delle loro vacanze a bordo in un secondo momento».

Nei giorni scorsi Costa “aveva già cancellato le prenotazioni di ospiti italiani in partenza per crociere al di fuori del Mediterraneo, nel tentativo di contenere i rischi e applicare le misure specifiche emanate dal governo italiano».

A bordo delle navi, fa sapere ancora la compagnia italiana del gruppo statunitense Carnival, «il livello di sanificazione è stato ulteriormente rafforzato per garantire la massima igiene e sicurezza».

Intanto Msc fa sapere che, alla luce del decreto contro l’epidemia, la compagnia «è stata costretta a cancellare la crociera di Msc Opera, che sarebbe dovuta partire nel pomeriggio del 10 marzo da Genova, perché le misure adottate dal Governo impediscono, di fatto, ai passeggeri di raggiungere il capoluogo ligure»